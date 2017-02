Uomini e donne/ Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati già da un po'? Le teorie social fanno impazzire i fan (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, CLAUDIO SONA E MARIO SERPA SI SONO GIA' LASCIATI? - La coppia del momento è senza dubbio quella formata da Claudio Sona e Mario Serpa. I protagonisti di Uomini e donne e del trono classico continuano a mietere successi e mentre i locali che li ospitano segnano il tutto esaurito ogni sera, sui social iniziano a circolare teorie (false, sembra) sulla fine della loro relazione. Per molti Claudio Sona e Mario Serpa stanno insieme per business e che, in realtà, la loro storia non sia intensa e magnifica come i loro fan la dipingano. Mentre la diatriba continua c'è addirittura chi ha pensato bene non solo di ribadire il fatto che i due si siano lasciati da un po' ma aprendo le scommesse su quando arriverà l'annuncio ufficiale a riguardo. Insomma, il popolo di Maria De Filippi e di Uomini e donne sembra essere diviso sull'amore di Claudio Sona e Mario Serpa e questo accade solo quando una coppia riesce davvero a conquistare il pubblico a casa.

UOMINI E DONNE, CLAUDIO SONA E MARIO SERPA SI SONO GIA' LASCIATI? - Se le voci dicono quello che vi abbiamo riportato, quello che sappiamo con certezze è che anche in questo fine settimana Claudio Sona e Mario Serpa sono stati inseparabili. La coppia di Uomini e donne e del trono classico non si separa a lungo sin dal momento della scelta ufficiale nel programma quando hanno iniziato una spola tra Roma e Verona che fa felici i fan. I video della coppia sono diventati ormai una vera e propria chicca quasi giornaliera e nessuno di coloro che li segue e li ama vuole rinunciare a vedere cosa si combina a casa Sona-Serpa. I Clario sono seguitissimi e divertono in pieno stile Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e anche il video postato qualche ora fa dal corteggiatore romano ha conquistato i fan. A quanto pare, Claudio Sona va in giro in casa a bordo di uno skateboard elettrico e Mario Serpa lo ha immortalato in questo video con tanto di colpo basso da parte del suo tronista. Vi sembrano davvero due che si sono lasciati e che stanno insieme solo per business? A noi non proprio.

© Riproduzione Riservata.