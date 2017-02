Uomini e donne/ Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono tornati in studio? I due ancora protagonisti (Trono Over)

Uomini e donne, Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono tornati in studio? (Trono Over) - Ed eccoci qui per iniziare una nuova settimana insieme a Uomini e donne. Chi andrà in onda in questo lunedì? Quasi sicuramente il trono classico ma i fan del trono over non si arrendono soprattutto dopo quello che è successo. Il sito ufficiale delle trasmissioni di Maria De Filippi non ha confermato una registrazione del trono classico domenica pomeriggio ma alcuni protagonisti, specie Anna Tedesco, hanno pubblicato alcune foto dagli studi Mediaset di Roma. Il mistero resta ma i fan hanno gli occhi puntati sui veri protagonisti del trono over ovvero Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due si sono lasciati ormai quasi da un anno e mezzo ma continuano a tenere alta l'attenzione su di loro con i loro strani riavvicinamenti e non solo. I due se ne dicono spesso di tutti colori ma poi, d'un tratto, basta l'arrivo di un nuovo cavaliere o di una nuova dama per riaprire vecchi discorsi e trovarsi faccia a faccia o magari al centro dello studio per ballare insieme. I fan continuano ad apprezzare i due senior del programma e gli ascolti lo confermano. Anche nella maxi puntata in onda in questa settimana li vedremo protagonisti di un momento davvero cult, di cosa stiamo parlando? Sembra che proprio nella puntata in onda, con molta probabilità, mercoledì, vedremo Michele offendere Gemma tanto da farla scappare dallo studio pronta a lasciare il programma. Indovinate un po' chi la seguirà? Giorgio Manetti, ovvio. Sarà lui la spalla su cui piangere e l'amico con cui sfogarsi, ma sarà davvero solo questo per la dama torinese? In attesa di capire se la nuova registrazione ci sia stata davvero o meno, non ci rimane che attendere la messa in onda per scoprirlo.

