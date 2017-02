Vasco Rossi contro Le Iene/ Ecco la mia verità su Live Nation Italia

Vasco Rossi, dopo il servizio di Matteo Viviani a Le Iene risponde con un lungo messaggio social - Dopo il servizio andato in onda nella puntata di ieri sera del programma televisivo Le Iene, Vasco Rossi scrive sulla sui suoi profili social ufficiali per chiarire ancora una volta i suoi rapporti con Live Nation Italia per il suo concerto evento Modena Park. "Operazione trasparenza: Io le promesse le ho mantenute. -esordisce il cantante, che spiega - Ho chiuso con Live Nation , ho aperto con Best Union… I biglietti sono stati venduti in modo assolutamente trasparente al prezzo regolare sotto il controllo della Siae e dell'Associazione dei Consumatori. Più di così noi non possiamo fare e mi sembra che con questo il discorso sia chiuso. Quelli (i biglietti) che da ora in avanti si troveranno su viagogo e altri siti non autorizzati saranno esclusivamente speculazioni tra privati e vi consiglio di non comprarli". Non manca un ulteriore chiarimento su DeLuca: "Per quanto riguarda DeLuca, sta collaborando e ce lo deve solo ed esclusivamente per il passaggio del lavoro già fatto fino a questo punto, affinché l'evento epocale di ModenaPark sia la festa più bella della storia del Rock....mondiale !! Vi abbraccio tutti con affetto".

Vasco Rossi risponde a Le Iene dopo il servizio di Matteo Viviani su Live Nation Italia - Il servizio de Le Iene con matteo Viviani, andato in onda ieri, ha infatti avuto come protagonista tale questione: "Alcuni mesi fa Vasco Rossi ha dichiarato l’addio a Live Nation. Ma è arrivato un video che sembrerebbe dimostrare il contrario. Vasco mantiene le promesse?". Il noto inviato dello show di Italia 1 è tornato infatti sull’argomento con l’avvocato di Vasco Rossi, Vittorio Costa, che parlando anche a nome dell’artista si è detto basito da quanto è emerso. Ma dopo aver appurato che ciò che Le Iene hanno portato alla luce corrispondesse a realtà, non hanno potuto fare altro che allontanarsi da Live Nation. È stato poi interpellato anche Silvano Taiani, amministratore delegato di Best Union, che ha infatti confermato che i 193.000 biglietti finora venduti “sono stati distribuiti tutti quanti sul mercato primario”. È in questo contesto che, a poche ore dal servizio, Vasco Rossi decide di intervenire e chiarire una volta per tutte la questione.

