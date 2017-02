X MEN - L'INIZIO/ Su Italia 1 il film con Michael Fassbender, Rose Byrne e Jennifer Lawrence, alla regia Matthew Vaughn (oggi, 27 febbraio 2017)

X MEN - L'INIZIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: IL CAST - X Men - L'inizio, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 27 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di fantascienza e azione che vede come protagonisti gli attori Michael Fassbender, Rose Byrne, Jennifer Lawrence e James McAvoy. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d'America nel 2011 per la regia di Matthew Vaughn. Il lungometraggio di fantascienza ha colpito molto il pubblico ed è riuscito ad incassare in tutto ben 353 milioni di dollari. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

X MEN - L'INIZIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - In un campo di concentramento polacco, un ragazzino, di nome Erik, viene separato dalla sua famiglia, che è stata deportata. Inferocito, il giovane distrugge in mille pezzi un cancello di ferro, senza nemmeno toccarlo. A questo episodio assiste il medico Klaus Schmidt. Il dottore allora chiama Erik nel suo ufficio, dove ordina al ragazzo di muovere con la sua forza interiore una moneta metallica. Erik prova a fare quello che gli ha comandato il medico, ma non riesce a spostare l'oggetto. Schmidt, per scatenare l'ira feroce del giovane, uccide sua madre. Dopo la morte della mamma, Erik con i suoi poteri uccide due soldati e distrugge l'ufficio di Klaus, che lo guarda finalmente compiaciuto. Trascorrono circa 20 anni, Erik è riuscito a sopravvivere alla prigionia nel campo di concentramento. Ormai adulto, cerca di rintracciare i nazisti, sparsi nel mondo, allo scopo di ucciderli. L'obiettivo di Erik è quello di trovare il medico Schmidt per vendicarsi dei crimini compiuti dal dottore. Klaus, nel frattempo, si è trasformato in un mutante che si chiama Sebastian Shaw. Un agente della Cia, di nome Moira, convince i mutanti Charles e Raven a rintracciare Shaw e a sbarazzarsi della sua presenza. In contemporanea, Erik trova Sebastian e lo attacca. Il medico però riesce a fuggire. L'ex bambino prodigio non si arrende e prosegue le ricerche del dottor Schmidt, che ha assunto appunto le sembianze di Shaw. Il mutante Erik ad un certo punto si trova faccia a faccia nuovamente con Sebastian. Finalmente costui riesce ad uccidere Shaw, con la stessa monetina di metallo, che un tempo il medico nazista gli aveva ordinato nel suo ufficio di muovere. Durante uno scontro, Erik causa il grave ferimento di Charles, senza volerlo. Quest'ultimo rimane paralizzato e non può più camminare. Charles però ha il sogno di poter aprire una scuola di giovani superdotati e di chiamarli X-Men. Questo desiderio lo porta a reagire ai suoi problemi fisici. Moira nel frattempo si accorge di essersi innamorata di Charles. La donna confessa a quest'ultimo i suoi sentimenti e l'uomo le confida che anche lui è molto innamorato. I due si mettono insieme ed iniziano a creare la scuola degli X- Men.

