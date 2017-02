CARTABIANCA/ Ospiti e anticipazioni: Franca Leosini attesa in studio (puntata oggi, 28 febbraio 2017)

#CARTABIANCA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MARZO 2017: FRANCA LEOSINI IN STUDIO - Torna #CartaBianca sul piccolo schermo di Rai 3: Bianca Berlinguer si prepara a condurre una nuova puntata stasera, martedì 28 febbraio 2017, dopo gli ottimi numeri del debutto ottenuti la settimana scorsa. L’appuntamento in prime time del 21 febbraio, infatti, ha raggiunto uno share pari al 5.4% con 1 milione e 260mila telespettatori. Come sempre la serata si dividerà in tre momenti - l’intervista singola, il duello e la chiusura simil-late show - anche se la pagina Twitter ufficiale del programma non ha rivelato, ancora, quali ospiti faranno capolino in studio. Il mondo dei social è grande, e la soffiata è arrivata in ogni caso da un’altra direzione. Sulla pagina Facebook di Storie Maledette, infatti, si legge: “Ciao amici, questa sera sarò ospite in diretta di Bianca Berlinguer all’edizione serale di #cartabianca su ratiere (ore 23.00 minuto più minuto meno!) Vi aspetto come sempre. Un abbraccio forte e affettuoso. Franca!”. Molti non ci hanno messo molto a capire che il messaggio arriva proprio dalla presentatrice di Storie Maledette, la giornalista Franca Leosini. Di che cosa discuterà al fianco di Bianca Berlinguer?

© Riproduzione Riservata.