ALESSIA MARCUZZI/ Un po’ di relax in montagna per la conduttrice (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 febbraio)

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY DI CANALE 5: SI REGALA UN PO’ DI RELAX IN MONTAGNA CON I FIGLI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUINTA PUNTATA 28 FEBBRAIO) - Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 viene trasmesso un nuovo appuntamento con il reality L’Isola dei Famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi che avrà come compagni di viaggio in studio l’opinionista Vladimir Luxuria e l’inviato speciale nei mari dell’Honduras Stefano Bettarini. La Marcuzzi è dunque pronta per questa puntata serale che si preannuncia ricca di discussioni e colpi di scena tant’è che la stessa conduttrice ha preferito rilassarsi qualche giorno in montagna in compagnia dei figli. A renderlo noto è stata la Marcuzzi con un post pubblicato sul suo blog Lapinella.com in cui ha sottolineato: “Dopo la puntata dell’Isola dei famosi sono stata a Cortina per qualche giorno con Mia e Tommaso e i miei genitori!... era davvero molto tempo che non mi godevo un po’ di montagna con tutta la mia famiglia ed è inutile dire quanto sia stata bella l’atmosfera in questi giorni. Tra neve, splendidi panorami e tanta polenta, sono carica per ripartire!”.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY DI CANALE 5: IL SUPPORTO A FRANCESCO FACCHINETTI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUINTA PUNTATA 28 FEBBRAIO) – Alessia Marcuzzi dopo essersi rilassata a Cortina assieme alla propria famiglia passando molto tempo al fianco della figlia Mia, nella serata di venerdì ha pensato bene di seguire davanti al televisore la trasmissione Eccezionale Veramente in onda su La7 e condotta dal suo ex compagno Francesco Facchinetti, nonché papà della piccola Mia. A confermare il tutto è stata la stessa conduttrice che ha pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook un post nel quale si legge: “Vai papo Francesco Facchinetti! Sei #eccezionaleveramente!”. Non è tardata la risposta dell’artista che ha commentato il post scrivendo Ciao amore del papà!!!”, raccogliendo numerosi Mi Piace e diverse risposte. Nello stesso post c’è una meravigliosa foto in cui si vede di spalle la piccola Mia con al fianco il suo peluche preferito mentre guarda in televisione il proprio padre presentare la seconda edizione del talent di La7. Per vedere il post e leggere i tanti commenti lasciati dagli utenti clicca qui.

© Riproduzione Riservata.