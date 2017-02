AMICI 16 Ed. 2017 / Anticipazioni e news verso il serale: tra conferme e smentite, vocal coach e data d’inizio (oggi, 28 febbraio)

AMICI 2017, ED.16 NEWS E ANTICIPAZIONI SERALE: ECCO CHI CI SARÀ E CHI INVECE NO (OGGI, 28 FEBBRAIO) - Si tracciano sempre di più i contorni del serale 2017 di Amici 16. Il talent show ideato e condotto da ormai 16 fortunate edizioni da Maria De Filippi, aprirà i battenti del prime time dal prossimo 25 marzo sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Durante i prossimi appuntamenti del sabato pomeriggio quindi, ci sarà abbondante spazio per la presentazione ufficiale di vocal coach e giudici: chi ci sarà e chi invece no? Nonostante la data di partenza circoli in rete in maniera massiccia, non vi è ancora una ufficialità ecco perché, si palesa anche la possibilità che il serale della 16esima edizione di Amici possa debuttare sabato 1 aprile. Nel frattempo, sono attualmente da confermare anche il numero di allievi che accederanno alla fase più delicata ed importante del programma anche se, ci sono ottime possibilità per Riccardo, Federica, Shady, Lo Strego e Mike Bird che sicuramente potranno conquistare i posti più alti della classifica. Ottime possibilità anche per Sebastian, Andreas ed Oliviero nella categoria danza. Dopo la fine di "C'è posta per te", il sabato sera potenzialmente si prenderà solo una settimana di pausa (con un probabile "Il meglio di...") per poi ritornare con Amici in prime time. Gli attuali concorrenti, da alcuni giorni si sono messi in moto per sfidarsi tra loro con uno dei due meccanismi di sfida per accedere al serale e, sempre secondo indiscrezioni della rete, il numero probabile varia da 12 a 10. Per quanto riguarda giudici e vocal coach, come potete ben vedere, non ci saranno Loredana Bertè e Nek impegnati con “Standing ovation” su Rai1. Confermata anche l’assenza di Sabrina Ferilli ed Anna Oxa. Grande assente anche J-Ax impegnato con la tournée insieme a Fedez ed anche Emma Marrone, in pausa volontaria anche per potersi dedicare al suo nuovo progetto discografico. Confermata invece (anche se non ufficialmente) Elisa e, le ultime voci attribuivano anche la presenza di Giorgia, Boosta e Morgan mentre, tra gli altri nomi si sono evidenziati anche quelli di Fiorella Mannoia e Paola Turci. Per quanto riguarda la giuria, sparito il nome di Ambra Angiolini mentre si fa largo quello di Simona Ventura.

