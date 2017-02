ANGIE TRIBECA/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: riposo forzato per la detective di ferro

ANGIE TRIBECA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Angie Tribeca, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "La mia giornata libera!". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Geils (Hayes MacArthur) e la task force stringolo la morsa sul racket dei furretti ed in base all'ultimo arresto, decide di mettere sotto pressione Ian Andeson (Brian Jarvis), il sospettato. Quest'ultimo rivela durante l'interrogatorio che non può dire chi gli ha venduto l'animale di ccontrabbando perché teme di venire ucciso. Geils e Angie (Rashida Jones) lo prendono però in giro fino a convincerlo a dire di chi si tratta, ma l'uomo viene ucciso con un ago al cianuro. Poco dopo, Chet (Jere Burns) chiama a rapporto i due detective e rivela ad Angie che il caso di furetti verrà assegnato al ranger Laurie Pernice (Kerri Kenney), della task force Caccia e Pesca. L'ufficiale entra subito in contrasto con Angie, per via di alcune tensioni vissute durante l'addestramento. La tensione aumenta quando Laurie fa delle insinuazioni sul suo conto, prendendo poi di mira tutta la Centrale. Grazie a Monica, riescono però a trattenere il furetto ed ingannare Laurie, così Angie cerca di ottenere delle informazioni sull'animale, ma scopre che per scoprire l'identità del trafficante, dovranno aprire lo stomaco del furetto. Dopo diverse opposizioni egrazie ad un'ecografia, scoprono che l'animale si è cibato di mele e Geils va in crisi fino a quando grazie ad una serie di collegamenti fra nonna Papera e la mousse, scoprono che è una femmina ed è incinta. La vendita dei furetti avrebbe fatto guadagnare al trafficante svariate centinaia di migliaia di dollari, ma grazie ad un gemello ingurgitato dall'esemplare, risalgono fino a Helmut FronteBugio (Keegan-Michael Key), ma l'uomo neega qualsiasi coinvolgimento e dimostra invece di aver organizzato un evento di beneficienza a favore dei furetti, organizzando un torneo di poker. Al loro ritorno in Centrale, i due detective scoprono che Laurie ha capito l'inganno e ripreso il furetto, così l'unica chance è partecipare al torneo, ma servono 50 mila dollari per la quota di partecipazione. Chet ovviamente non ha intenzione di dare una somma simile e fa una piccola dimostrazione di come la criminalità aumenterebbe spegnendo la luce del Dipartimento. Rivela tuttavia che la somma richiesta potrebbe corrispondere a quanto raccolto grazie al barattolo delle parolacce. Al tavolo da gioco, Angie scopre che Pernice li ha raggiunti, mentre Geils investe tutto su una puntata, senza aver guardato le carte. In seguito alla sconfitta, Pernice si offre di sovvenzionare il gioco di Angie, che può quindi ritornare al tavolo da gioco. Nonostante la vittoria schiacciante di Angie, FronteBugio ruba la pistola a Pernice e tiene sotto scacco la squadra, ma una serie di spari al narcotico mettono tutti fuori combattimento.

ANGIE TRIBECA, ANTICIPAZIONI DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "LA MIA GIORNATA LIBERA!" - Nel settimo episodio di Angie Tribeca, assisteremo ad una piccola crisi nervosa della detetive, a causa di una retata dal risultato negativo. Chet le suggerisce quind di prendersi un periodo di pausa, giusto per ricaricare un po' le energie e liberare la mente. Dato che ha accumulato ben 12 giorni di ferie, il Tenente le intima caldamente di stare lontana dalla Centrale per almeno un giorno e fare tutto ciò che farebbe un comune civile. Nel frattempo, Geils si unisce a Tanner per le indagini di un delitto avvenuto in un campo di golf.

