ANIMAL KINGDOM/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: J indaga sulla madre. Perché si è allontanata dalla famiglia?

ANIMAL KINGDOM, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Animal Kingdom, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Per me è morto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: un vecchio amico di Pope (Shawn Hatosy) gli propone di rientrare nel giro e mettere in atto un colpo con lui, ma riceve un rifiuto. Pope infatti teme ripercussioni legali, dato che il suo agente di sorveglianza circola in quella zona, ma l'amico fa un sospettoso accenno alla figlia di Baz (Scott Speedman). Intanto, J (Finn Cole) si sveglia in ritardo a casa della fidanzata e si rirpende l'orologio del furto, ma si imbatte poi nel padre. L'ufficiale non gradisce la sua presenza, ma vuole anche sapere se la figlia si trova in un brutto periodo, dato che con lui non parla. Mentre Baz vive quasi una doppia vita con l'amante ed il figlio di quest'ultima, Smurf (Ellen Barkin) si vede negare ancora una volta di poter stare con la nipote, per via della tensione con la nuora. La donna cerca inoltre di far capire a Pope che le sue azioni precedenti hanno compromesso il rapporto con gli altri, ma non con J, che è un terreno fertile. Mentre Deran (Jake Weary) scopre che un rivenditore non intende pagare l'affitto a Smurf, per via di un suo debito, Pope preleva J dalla spiaggia per portarlo con sé a fare il colpo. Più tardi, Smurf decide di raggiungere la scuola della nipote e rapisce Lena (Aamya Deva Keroles). Durante il tragitto di ritorno dal Messico, Baz scopre che Craig (Ben Robson) ha con sé della droga e gli impone di gettarla prima che la Polizia li scopra, ma il fratello gli rivela che si tratta di oltre due etti. I due riescono però a superare il controllo senza problemi. Durante il colpo, Deran ha qualche remora a tagliare un cavo elettrico, mettendo a rischio tutto il gruppo per via dei secondi contati per completare l'operazione. Pope va quindi nel pallone, ma J interviene e fa in modo di prelevare la cassaforte. Questo porta Pope a considerare in modo diverso il nipote, a cui restituisce l'orologio per la fidanzata con la raccomandazione di non farglielo vendere. Tornati a casa, J riferisce a Deran di non aver visto nulla nel bagno, tempo prima, ma lo zio nega di sapere di cosa stia parlando. Nel frattempo, Cate (Daniella Alonso) affronta Smurf per l'assenza della figlia, nonostante la donna affermi di aver recuperato la ragazzina perché da sola. Le ricorda inoltre che nonostante tutto ciò che ha preso dalla loro famiglia, non è ancora disposta a trattarli com si deve. Tutto questo porta Pope a riavvicinarsi di nuovo alla donna, che tuttavia gli chiede di girare alla larga. Quella sera, Deran e J si ritrovano in piscina, dove lo zio lo convince a stare sul fondo per una prova di resistenza. Non appena il ragazzo cerca di risalire, Deran fa in modo di tenerlo ancora sott'acqua, per dimostrargli di poterlo uccidere in qualsiasi momento. Più tardi, Smurf scopre che il nipote ha portato via tutte le sue cose e chiede spiegazioni a Deran. Baz invece ritorna a casa del padre e gli punta la pistola contro la nuca, ma anche in questo caso evita di sparare e gli lascia invece una banconota. Dopo averlo intercettato sul molo, Smurf rivela a J che in realtà suo padre è Baz.

ANIMAL KINGDOM, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "PER ME E' MORTO" - E' il compleanno di Pope ed i ragazzi organizzano una festa. Smurf però è sempre più convinta di aver perso il controllo sui ragazzi e chiede loro chiaramente di assicurarle di star seguendo le sue regole. A questo si aggiunge la tensione recente con Deran, che si vede sempre più estromesso dalla madre e dai fratelli. La donna invece scoprirà che i suoi timori potrebbero essere corretti. Intanto, J è sempre più incuriosito di sapere come si è comportata la madre nel periodo in cui ha vissuto con il resto della famiglia e scopre alcuni particolari in più sul motivo che l'ha portata ad allontanarsi. Tuttavia, sceglierà di non parlare con Baz riguardo alla scoperta che è il suo padre biologico.

