ARROW 5/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: Prometheus attacca Curtis

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Stasera, martedì 28 febbraio 2017, su Italia 1 andrà in scena inno episodio di Arrow 5, dal titolo “La trappola”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: Oliver (Stephen Amell) sta vivendo un momento felice, al fianco di Laurel Lance (Katie Cassidy), con cui intende sposarsi a breve. Intanto, Cisco (Carlos Valdes) sfrutta il proprio potere per localizzare Oliver in seguito al rapimento e scopre che si trova all'interno di una navicella spaziale aliena. Felicity (Emily Bett Rickards) intuisce quindi di poter sfruttare parte di quella tecnologia per localizzare i ragazzi. Oliver prosegue invece la sua vita paradisiaca, in cui i genitori sono ancora vivi e felici. Al suo fianco anche Thea (Willa Holland), mentre Sara (Caity Lotz) arriva in città per partecipare alle nozze della sorella. Quella sera, mentre discutono dell'acquisizione dell'azienda di Ray Palmer (Brandon Routh), Oliver ed il padre vengono attaccati da un ladro, ma vengono salvati da un vigilante misterioso che in città viene conosciuto come L'Incappucciato. L'incontro con il giustiziere inizia a far vacillare la realtà di Oliver, così come Sara viene destabilizzata dal suo incontro con Ray. Accedendo al laboratorio segreto, Oliver si imbatte in Felicity e John (David Ramsey), che nella sua visione è Green Arrow, e riesce a recuperare gran parte della memoria su di lui, così come sull'ex fidanzata, ma viene allontanato. Nel frattempo, Felicity chiama in supporto Barry (Grant Gustin) e Supergirl (Melissa Benoist), ma Wild Dog (Rick Gonzalez) sceglie di non collaborare con loro perché crede che siano affetti da delirio di onnipotenza. Più tardi, Oliver raggiunge Felicity e le rivela la verità sugli sbalzi, per poi ricevere una visita di John. Dopo il loro incontro, ha avuto infatti una specie di flash della loro vita passata. I due prelevano poi anche Sara, che durante un attacco di un metaumano dimostra di conoscere abilità di combattimento avanzate. Scavando meglio nei ricordi, realizza che loro tre, Thea e Ray sono stati attaccati dai Dominatori. John intuisce che la Smoak Technologies, che nella realtà non esiste, potrebbe essere la chiave per uscire dall'allucinazione collettiva che stanno vivendo. Thea invece non vuole lasciare quella realtà, nonostante sia a conoscenza di tutto, ma il fratello le fa capire che sta scegliendo di vivere nella falsità. Dopo aver combattuto contro diverse minacce, Oliver deve infine dire addio a Laurel, mentre John viene ferito durante lo scontro. Arrivati alla Smoak Tech, attraversano il portale e ritornano nella realtà. Nel frattempo, Rory (Joe Dinicol) scopre che le coordinate trovate sono scritte in base alla geometria, ovvero la corrispondenza fra numeri e frasi, presente nel Vecchio Testamento. Oliver ed il resto del gruppo vengono invece attaccati dagli alieni, da cui riescono a fuggire. Grazie a Gideon, Ray intuisce poi che una frase degli alieni si riferisce alla costruzione di un'arma e che l'astronave è in rotta verso la Terra.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017: 5x09, “LA TRAPPOLA” - Prometheus ottiene ulteriori informazioni sul team grazie ad Evelyn ed in seguito attacca Curtis, che paralizza iniettandogli un vaccino creato da Justin Claybourne. Si tratta di un produttore farmaceutico corrotto il cui nome è presente nella famosa lista nera di Oliver. Ore dopo, Evelyn cala la maschera e dimostra di essere al soldo di Prometheus, mentre Billy scopre un importante indizio su Claybourne, riguardo ad un figlio illegittimo che potrebbe essere in cerca di vendetta. Una volta che Oliver uccide Prometheus, scopre che in realtà il metaumano ha sostituito se stesso con Billy, che ha imbavagliato al di sotto del costume per mettere in trappola Arrow. Nel frattempo, Curtis confessa a Paul di essere un vigilante ed il marito decide di lasciarlo. Più tardi, Oliver trova una ragazza dentro al laboratorio che ha tutta l'aria di essere Laurel Lance. Anche Wild Dog viene attaccato, ma viene salvato da Supergirl e Barry e cambia quindi idea su di loro. Al ricevimento, Sara recupera Ray, mentre Oliver è costretto a dire addio ai suoi genitori.

