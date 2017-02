AVANTI UN ALTRO/ La concorrente argentina vince 29mila euro: chi giocherà oggi, 28 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 28 febbraio 2017) - Anche oggi, martedì 28 febbraio 2017, a tenerci compagnia nel preserale di Canale 5 torna Avanti un altro!, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. In attesa di scoprire che cosa accadrà, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Con la classica sigla cantata dal maestro Laurenti, ricordati che devi morire, è cominciata la prima puntata della settimana. Miss Claudia con le sue forme prorompenti presenta i protagonisti del salottino: i gemelli, la cinquanta, il supereroe pugliese e il mistico. Il primo concorrente della serata gioca rispondendo alle domande nella categoria fuoco e fiamme. L'uomo pesca il rotolo da 30.000 € e prosegue. Dal salottino il concorrente sceglie il supereroe pugliese, sarà lui a porgli la domanda successiva. Si apre uno dei primi siparietti comici della serata quando il supereroe lamenta che con la scomparsa delle cabine telefoniche, gli eroi non sanno dove cambiarsi, restano i call center che non rispondono alla sua richiesta, ma chi tace a-col-sente, per la banalità della battuta Bonolis esce dallo studio scatenando l'acclamazione del pubblico. Il concorrente comunque risponde correttamente alla domanda posta dal supereroe e pesca un cambio, sarà un ragazzo del pubblico a rispondere alla domanda successiva, le domande vertono sulle scene di baci dei film più famosi. Le risposte sono sbagliate e al grido di Avanti un altro!, arriva il prossimo giocatore.

La concorrente è un'insegnate che ha promesso ai suoi alunni di ballare la salsa con il maestro Laurenti, che dopo aver ballato pone le domande su Napoleone. Il siparietto comico spetta ora alla battuta di Jurgens che dice che Napoleone diceva Ajaccio, quando si faceva male. Dopo l'ennesimo accenno di uscita dallo studio da parte di Bonolis, la donna pesca il biglietto dal valore di 75.000 € e si ferma. Il giocatore successivo è un ragazzo e tocca alla 'bonaz' porre le domande riguardanti l'anatomia, dopo il clamoroso errore del concorrente che invece di rispondere acquedotto di Silvio (ovvero la parte dell'encefalo che contiene il liquido cerebro-spinale) risponde terme di Caracalla, di nuovo il padrone di casa inscena l'uscita dallo studio.

La giocatrice successiva è una signora argentina che propone a Bonolis di poter fare un gesto porta fortuna, che consiste nel toccargli il lato b. Le prime domande vertono sul circo. Le domande non possono avvenire senza la proverbiale comicità del game show, mentre Bonolis pone le domande è un ragazzo del pubblico a intrattenere tutti provando a fare qualche numero di giocoleria, le risate aumentano quando il ragazzo deve impersonare una tigre e saltare nel cerchio che il domatore, Laurenti, tiene. Il numero di illusionismo consiste nel coprire il maestro con un drappo blu. La concorrente vince ed estrae un primo rotolo da 50.000 € e chiama dal salottino la signorina Claudia. Indovinando anche la risposta alla domanda della signorina la giocatrice si accomoda soppiantando la concorrente precedente. L'ultima domanda verte sulla tastiera del pc e nonostante le risposte siano tutte esatte il concorrente non pesca un valore sufficiente. È la signora argentina dunque a giocare la sfida finale, riuscendo a vincere commossa 29.000 €. Lieto fine dunque per questa puntata e appuntamento a questa sera con il quiz.

