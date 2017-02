Aldo Montano è papà/ E' nata Olympia, pesa 4,1 kg: "e non sono svenuto"

Aldo Montano è diventato papà: è nata Olympia, bambina nata dal matrimonio con Olga Plachina - Aldo Montano è diventato papà! Il noto campione di scherma è al settimo cielo per la nascita della suo bambina, nata dal matrimonio cn l'atleta russa Olga Plachina. A renderlo noto è l'agenzia Ansa, che in attesa della comunicazione di Montano e sua moglie (che arriverà sicuramente attraverso i social). diffonde quello che è il contenuto del messaggio fatto circolare tra gli amici dalla medaglia d'oro nel torneo di sciabola individuale alle Olimpiadi di Atene 2004. Ecco allora che si legge: "Ciao Mondo, mi chiamo Olympia! Peso 4.1 kg, sto bene, mamma è stata forte e coraggiosa, babbo ci è stato vicino e non è nemmeno svenuto! Sono tutti tanto contenti e mi dicono che sono la loro vittoria e la gioia più grande. Ci conosceremo presto!". Un bellissimo messaggio di benvenuto per la bambina del campione olimpionico che non poteva non chiamarsi Olympia. Non ci resta che attendere le dichiarazioni di Aldo Montano e di sua moglie.

© Riproduzione Riservata.