Arianna Bertoncelli/ Uomini e Donne, la corteggiatrice di dopo la puntata: "Mi sono ubriacata per dimenticare"

Arianna Bertoncelli a Uomini e Donne, la corteggiatrice di Marco Cartasegna imbarazzata: "Mi sono ubriacata per dimenticare la figura che si vedrà oggi!" - Ha attirato l'attenzione di Marco Cartasegna, il nuovo tronista di Uomini e Donne, la bella Arianna Bertoncelli. Oggi in studio è andata infatti in onda la loro prima esterna, durante la quale la ragazza si è esposta raccontando sin dal primo minuto del fatto di aver intrapreso questa avventura dopo aver lasciato il suo ex circa 10 giorni fa dopo sei anni insieme. "In verità ho fatto il provino per diventare tronista, ma il giorno prima che tu salissi sul trono mi hanno fatto vedere il tuo video e non mi hai colpito particolarmente" sono state le parole di Arianna nel corso della prima esterna con Marco. Il tronista è rimasto abbastanza colpito dalla ragazza anche se, confessa, "devo ancora inquadrarla bene". Prima di rivedersi però, Arianna, su Instagram si dice pentita del comportamento avuto in studio e confessa: "Mi sono ubriacata per dimenticare la figura di me*da che ho fatto oggi, cioè che si vedrà oggi. Dio che figura, non sono così davero, mi è uscita malissimo e non so perchè!". Con queste parole Arianna, poi aiutata anche dalle amiche su Instagram Stories, giustifica il comportamento avuto in puntata che pare non rispecchi il suo essere in tutto e per tutto. Eppure Marco sembra rimasto affascinato da lei; continuerà quindi la loro conoscenza? La risposta, per ora, è positiva.

