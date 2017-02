Arrow, The Flash, Supergirl / Anticipazioni 7 marzo: cosa accadrà nei prossimi episodi?

Arrow, The Flash, Supergirl: anticipazioni 7 marzo - Questa sera tornano Arrow, The Flash e Supergirl, ma intanto che ci godiamo il nuovo episodio di questa sera andiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate delle tre serie televisive che andranno in onda il 7 marzo. Partiamo da Arrow: la decima puntata della quinta stagione si chiama "Chi sei tu?" e vede innanzitutto Oliver fare i conti con ciò che ha fatto nella scorsa puntata. Si è scoperto che Prometheus è il figlio di uno degli uomini che ha ucciso e che ha deciso di far morire il vigilante: ha passato cinque anni a cercare di capire come farlo morire. Oliver intanto, distrutto nell'animo, torna al suo covo e con sorpresa trova Laurel, che in teoria doveva essere morta. Guai anche per The Flash, nel decimo episodio della terza stagione che si intitola "Problemi dal futuro": Barry e i suoi amici hanno sconfitto Savitar, ma nel futuro ha visto chiaramente se stesso uccidere Iris. Ovviamente il ragazzo deve impedire una cosa del genere, ma come riuscirà a farlo? Intanto, tornato nel suo tempo normale, continua a vivere con un'ignare Iris nel loro loft, ma è costantemente dilaniato dalle immagini della sua morte che gli balenano in testa. La decima puntata di Supergirl che andrà invece in onda il 7 marzo si chiama "We can be heroes", e vede finito l'addestramento di Mon - El, che adesso vuole diventare un supereroe come Kara e difendere la Terra dai numerosi attacchi che subisce. Pronti a tre nuovi interessanti episodi di Arrow, The Flash e Supergirl?

© Riproduzione Riservata.