BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: sta nascendo un vero sentimento tra Quinn e Ridge?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL TERZO BACIO DI QUINN E RIDGE - Il rapporto tra Quinn e Ridge continua a scatenare la curiosità dei telespettatori di Beautiful di tutto il mondo. Quello che avrebbe dovuto essere un piano orchestrato per confermare l'inaffidabilità della moglie di Eric, si è brevemente trasformato in una relazione a tutti gli effetti. Al primo bacio scambiato a San Francisco, ha fatto seguito un nuovo evento romantico al termine del matrimonio di Zende e Nicole. E nel corso delle prossime puntate ci saranno nuovi sviluppi con un nuovo bacio, che farà nascere in Charlie i primi sospetti. Ma a questi incontri dovranno essere aggiunti anche i pensieri della coppia che, anche in assenza l'uno dell'altra, continueranno a ricordarsi e a rivivere con il pensiero i momenti trascorsi insieme. Se questo non è amore, come altro potrebbe essere chiamato? I fan sospettano che la trasferta in Australia potrebbe essere galeotta con nuovi sorprendenti scambi di coppia: Brooke chiuderà con Ridge e tornerà da Bill? Eric darà una possibilità a Brooke?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 FEBBRAIO: RIDGE VIENE CACCIATO DALLA VILLA - Non sono tempi facili per Ridge e per tutti i membri della famiglia Forrester. Nelle ultime puntate italiane di Beautiful, infatti, Quinn è riuscita ad ottenere ciò che voleva, facendosi riassumere da Eric alla casa di moda, in qualità di disegnatrice della linea di gioielli. Il tutto è avvenuto tra l'incredulità generale, anche se il patriarca Forrester continuerà a non apprezzare le continue intromissioni dei familiari nella sua vita. Per questo, sarà molto arrabbiato soprattutto con Ridge, colui che insieme a Steffy sarà convinto delle cattive intenzioni di Quinn. Stanco di essere trattato come un bambino, Eric chiederà a Ridge di lasciare la villa, spalancando di fatto le porte ad una nuova padrona di casa. Mentre i Forrester saranno alle prese con problemi a non finire, scenderà in campo anche Sasha che faticherà a nascondere un forte interessamento nei confronti di Thomas. Sarà presto amore tra loro?

© Riproduzione Riservata.