Beautiful / Anticipazioni puntata 1 marzo: Sasha e Thomas in love? Nuovi colpi di scena a Los Angeles

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: SARA' PRESTO AMORE TRA SASHA E THOMAS? - Nella puntata di Beautiful di domani tornerà a tenere banco l'avvicinamento avvenuto tra Sasha e Thomas, con tanto di inevitabile bacio appassionato. La coppia ha vissuto dei momenti particolarmente intensi, quando Forrester ha difeso la modella di fronte al padre, convinto che la figlia sia solo portatrice di guai. Questo suo intervento ha lasciato Sasha profondamente felice, considerando che mai nessuno in passato aveva preso le sue difese in quel modo. Il bacio scambiato con Thomas dovrà quindi essere considerato una conseguenza di questo confronto? Stando alla su dichiarazione sembra proprio di sì: la stessa modella ammetterà con il rampollo Forrester di avere seguito l'entusiasmo del momento e di essergli profondamente grata per le sue parole. La questione sarà quindi destinata a finire così velocemente? Considerando la lontananza di Caroline e la facilità sia di Thomas che di Sasha ad intraprendere nuove relazioni sentimentali, è difficile pensare che la loro amicizia non abbia ulteriori sviluppi...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: WYATT TEME PER IL SUO MATRIMONIO! - Nella puntata di Beautiful di domani tutta la famiglia Forrester sarà sconvolta dalla notizia relativa al ritorno di Quinn alla casa di moda. La decisione di Eric di cacciare di casa Ridge non ha fatto altro che aumentare la preoccupazione del clan al gran completo, a partire da Steffy, furiosa più che mai nei confronti della suocera. A fare le spese dell'ennesima mossa insensata della madre, però, sarà Wyatt, costretto ad ascoltare l'ennesimo sfogo di Steffy: quest'ultima sarà convinta che la suocera non sia innamorata di Eric e che abbia deciso di conquistarlo, solo per ottenere il reintegro in azienda, con tutte le inevitabili conseguenze del caso. Ma questa rabbia potrebbe molto presto trasformarsi in una vera e propria crisi per gli Statt: ad esserne consapevole sarà proprio Wyatt, preoccupato per il suo futuro al fianco della donna che ama. Farà bene a pensare al peggio?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: QUINN SI TRASFERISCE ALLA VILLA! - Continuerà il grande subbuglio all'interno della famiglia Forrester anche nella puntata di Beautiful di domani. In essa, infatti, Eric sarà molto arrabbiato con tutti coloro che hanno espresso il loro punto di vista nei confronti di Quinn e della loro relazione, trattandolo come un bambino. Per questo, dopo avere cacciato di casa Ridge (il più contrario a questa storia d'amore), deciderà di chiamare in causa un nuovo inquilino. E indovinate un po' chi sarà? Dopo una piacevole e romantica serata trascorsa nel salotto della sua ritrovata casa, il patriarca dichiarerà nuovamente tutto il suo amore a Quinn, offrendole le chiavi della villa e chiedendole di trasferirsi da lei. La risposta sarà affermativa? Tenendo conto che da settimane, Quinn non aspetta altro, è difficile pensare che possa fare un passo indietro. La battaglia contro i Forrester potrà dirsi definitivamente vinta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: RIDGE TORNA ALL'ATTACCO CON KATIE - Il ritorno di fiamma tra Quinn ed Eric renderà necessaria una nuova mossa da parte di Ridge. Nella puntata di Beautiful di domani, infatti, lo stilista si dirà certo che la Fuller sia una persona pericolosa e che il suo intento sia soltanto quello di ottenere fama e prestigio grazie alla sua relazione con Eric. Per questo sarà necessario rendere operativa la sua strategia per allontanare quanto prima la madre di Wyatt dalla Forrester Creations. Ci sarà solo un modo per raggiungere tale obiettivo, togliendo di fatto la maggioranza assoluta della casa di moda ad Eric: recuperare le quote azionarie in possesso di Bill Spencer. Per questo, ora più che mai, potrebbe essere Katie l'ago della bilancia, come già le è stato esposto qualche giorno prima dal suo ex fidanzato: l'idea sarà quella di chiedere allo Spencer tali azioni includendole nell'accordo per il divorzio. Ma cosa penserà il magnate a tal proposito? Sarà disposto a dare una mano al 'sarto'?

© Riproduzione Riservata.