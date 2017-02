BERNADETTE: MIRACOLO A LOURDES/ Su Rete 4 il film con Katia Cuq e Alessandra Martines, alla regia Jean Sagols (oggi, 28 febbraio 2017)

BERNADETTE: MIRACOLO A LOURDES, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Bernadette: Miracolo a Lourdes, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere drammatica che è stata realizzata in Francia nel 2011 per la regia di Jean Sagols che decise di realizzare questo film con la collaborazione dei seguenti attori Katia Cuq, Alessandra Martines, Michel Aumont, Francis Huster, Francis Perrin, Alain Doutey, Gilles Lemaire, Nicolas Jouhuet ed Eric Laugerias. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BERNADETTE: MIRACOLO A LOURDES, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Miracolo a Lourdes racconta le vicende della giovane Bernadette che tra febbraio e luglio dell'anno 1958 è resa protagonista di alcuni episodi singolari. Nella grotta di Massabielle la ragazza vede per ben diciotto volte la Beata Vergine Maria. Bernadette è figlia di poveri agricoltori, non è una persona benestante anzi le sue umili origini la rendono una donna estremamente sensibile e caritatevole. I suoi genitori sono talmente poveri che a malapena riescono a nutrire i 4 figli, ma Bernadette nonostante problemi di salute si mostra sempre disponibile, generosa ed onesta. La Beata Vergine Maria durante le apparizioni alla ragazza le chiede di diffondere amore e benevolenza tra i suoi compaesani. Rivelazioni del genere scatenano reazioni contrastanti all'interno del paese quasi a scatenare una rivolta che potrebbe sovvertire l'ordine socio economico stabilito dall'impero francese. Una scena particolarmente toccante è la prima apparizione che la Beata Vergine Maria fa a Bernadette. La ragazza era alla ricerca della legna quando seduta su una roccia per riposare sente un leggero vento che muove i cespugli e poi una luce che esce dalla grotta. L'immagine estasiata, incredula ma beata della protagonista fa intravedere la meraviglia di quello che stava osservando e che lo spettatore può solo immaginare attraverso la descrizione accurata che Bernadette fa alle autorità che ovviamente stentano a crederle. Anzi la fanno passare per una pazza e la rinchiudono in un convento per curarla. Ma con il passare del tempo le voci di quel luogo mistico si diffondono e gli abitanti iniziano a dare credito a quello che Bernadette diceva.

