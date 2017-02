BIANCANEVE/ Su Rai 4 il film con Julia Roberts, Lily Collins e Armie Hammer, alla regia Tarsem Singh (oggi, 28 febbraio 2017)

BIANCANEVE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Biancaneve, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 28 febbraio 2017 alle ore 21.05. La commedia che rientra nel genere fiabesco conosciuta anche con il titolo Mirror Mirror, è stata diretta da Tarsem Singh, che ha portato sul grande schermo la favola dei Grimm grazie alla sceneggiatura di Melisa Wallack e Jason Keller. Gli attori principali sono Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Nathan Lane, Sean Bean, Robert Emms, Danny Woodburn e Jordan Prentice. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BIANCANEVE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Clementianna grazie alle sue arti magiche è riuscita a farsi sposare dal re e a salire al trono dopo la sua morte. La regina, complice uno specchio magico che si trova in un'altra dimensione, ha sotto scacco il villaggio e costringe il popolo a pagare enormi tasse per essere protetti da un pericoloso animale. Biancaneve, figlia del defunto re, è vissuta segregata a palazzo ma le cose cambiano il giorno del suo compleanno. La buona balia la costringe a farsi coraggio e a visitare il villaggio, per la prima volta dopo anni. Nel bosco la giovane trova due uomini intrappolati in una rete, si tratta di Alcott e del suo servitore. Il principe dice di essere stato aggredito da spaventosi furfanti ma in realtà a farsi beffe di lui sono stati dei nani. Arrivata al villaggio, Biancaneve trova povertà e desolazione e decide di reagire alle angherie della matrigna. Nel frattempo Alcott è costretto a chiedere ospitalità a palazzo e Clementianna, visto il suo bell'aspetto, vuole sposarlo. Per circuire il bel principe, la regina organizza una festa in maschera e per finanziarla, impone nuove tasse. Biancaneve, travestita da cigno, partecipa al ballo e ha modo di conversare con Alcott ma la regina scoperta la cosa, decide di farla uccidere da un suo servitore. Quando tutto sembra perduto, l'uomo decide di lasciarla libera ma finge con la regina di averle strappato il cuore. Mentre Biancaneve conosce i nani, la regina chiede allo Specchio una magia per costringere Alcott a innamorarsi di lei. I nani rubano i soldi delle tasse della regina e Biancaneve li restituisce al popolo, facendo passare i banditi per eroi. Napoleone e gli altri nani decidono di tenere la principessa con loro e aiutarla nella lotta contro la regina, addestrandola alle arti belliche. Il principe affronta i banditi e s’imbatte in Biancaneve ma non può fare a meno di combattere con lei, perché è dalla parte della regina. Il principe è asservito dalla pozione magica ma quando Biancaneve, dopo essere sfuggita a dei guerrieri mandati dallo Specchio, scopre del matrimonio decide di lasciare il bosco. I suoi nuovi amici le fanno cambiare idea e insieme preparano un piano per mandare a monte il matrimonio. Prima derubano i nobili ospiti al banchetto e poi rapiscono il principe che si sveglia dal sortilegio grazie a un bacio. La regina a questo punto scaglia contro di loro la bestia, una sorta di drago capace di sputare fuoco. Quando la sua fine sembra vicina, Biancaneve nota un medaglione al collo dell'animale e lo spezza, in questo modo annulla la maledizione sulla creatura, che torna ad avere sembianze umane. L'uomo è il padre di Biancaneve, ridotto anni prima in schiavitù dalla magia. Spezzato l'incantesimo, la regina perde tutti i suoi poteri e con essi anche la bellezza. Nel finale Biancaneve sposa il principe e al tentativo della regina di farle mangiare la mela, si fa beffe di lei.

