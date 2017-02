Belen Rodriguez / Riccardo Signoretti la querela per l'intervista su Maurizio Costanzo (oggi, 28 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ: RICCARDO SIGNORETTI LA QUERELA (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Guai in vista per Belen Rodriguez? La showgirl argentina è stata querelata dal direttore del magazine Nuovo, Riccardo Signoretti, per aver detto che l'intervista a Maurizio Costanzo era inventata. Lo ha comunicato proprio Signoretti tramite la sua pagina facebook: "Capisco che la Rodriguez sia distrutta dopo l'intervista-scoop di 'Nuovo' nella quale Maurizio Costanzo la invita a trasferirsi all'estero e a non rompere più le scatole. Ma la sua strategia - demolire la mia credibilità per far pensare al pubblico che quell'intervista fosse falsa - non passerà. Ho dato incarico ai miei legali di procedere in ogni sede contro la Rodriguez". Belen Rodriguez aveva infatti detto su Instagram che Maurizio Costanzo non aveva mai detto quelle parole: "Signoretti ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà". Sta per scatenarsi una guerra in casa Mediaset? Per adesso Maurizio Costanzo tace, e non prende ancora le difese di Belen Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ: RICCARDO SIGNORETTI LA QUERELA (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Aveva fatto molto scalpore l'intervista rilasciata da Maurizio Costanzo al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, in cui il giornalista e presentatore televisivo diceva che a nessuno interessavano le storie d'amore di Belen Rodriguez e che avrebbe fatto meglio a trasferirsi all'estero. La polemica è nata dopo qualche mese in cui Belen aveva rilasciato un'intervista al Maurizio Costanzo Show, dove proprio il conduttore aveva molto calcato la mano sulle relazioni sentimentali della bella showgirl argentina. Una cosa che però aveva lasciato un po' imbarazzata anche Belen Rodriguez, che non sapeva più come rispondere alle insistenti domande di Maurizio Costanzo, che continuava a chiederle se prima o poi volesse o meno tornare con Stefano De Martino. Nella stessa imbarazzante situazione si è trovata anche Emma Marrone, che a un certo punto ha dovuto dire al conduttore che non avrebbe risposto a domande così private.

