Boss in Incognito 2017, Pierluigi Zamò di ILCAM protagonista della sesta puntata: diretta, tra ante e accessori per i mobili (oggi, 28 febbraio)

BOSS IN INCOGNITO 2017, PIERLUIGI ZAMÒ DI ILCAM PROTAGONISTA DELLA SESTA PUNTATA: L’AZIENDA - Sarà Pierluigi Zamò il sesto protagonista di Boss in Incognito 2017, nella nuova puntata che prenderà il via sul piccolo schermo di Rai 2 stasera, martedì 28 febbraio 2017. Pierluigi Zamò è a capo della ILCAM, un’azienda che si occupa di produrre componenti per il mobilio delle cucine, e in particolare ante. Pierluigi riveste il ruolo di Presidente, mentre il fratello Silvano e Vicepresidente. La ILCAM è stata fondata nel 1959 dal padre di Pierluigi e Silvano, Tullio: il luogo scelto è rappresentativo del prodotto, si parla infatti della cittadina di Manzano (in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia), che inquadra uno dei fulcri principali per coloro che si occupano di industria mobiliare nel nostro Paese. Come si legge sul sito ufficiale della ILCAM, in seguito lo stabilimento è stato trasferito a Cormons, e oggi vanta più di 800 dipendenti con una produzione di oltre 40.000 pezzi al giorno, un numero davvero ragguardevole con il quale Pierluigi Zamò dovrà tornare a confrontarsi in prima serata. Come se la caverà sotto copertura, e chi incontrerà?

BOSS IN INCOGNITO 2017, PIERLUIGI ZAMÒ: CHI INCONTRERÀ? - Saranno anche questa sera 5 i dipendenti che il Boss in Incognito Pierluigi Zamò incontrerà sul percorso: la ILCAM si occupa principalmente di antine e accessori per i mobili e proprio per questo il protagonista non potrà che partire dal luogo all’interno del quale viene lavorata la materia prima. In falegnameria, il presidente incontrerà Bruno, per poi spostarsi al carteggio con Susanna e al reparto delle presse, dove il legno viene pressato e modellato, insieme a Matjaz. Per completare il prodotto mancano infine il rivestimento e l’imballaggio, affidati rispettivamente a Claudio e Anita. Ognuno di loro avrà occasione di incontrare questo “nuovo dipendente” arrivato in azienda, ed è probabile che non mancheranno, come spesso accade, anche racconti relativi alla vita privata e alle sfide quotidiane che i lavoratori affrontano tutti i giorni, tra casa, famiglia ed esperienze: pronti a nuove emozioni?

BOSS IN INCOGNITO 2017, PIERLUIGI ZAMÒ DI ILCAM PROTAGONISTA, ALTRA VITTORIA PER NICOLA SAVINO - Nicola Savino stasera sarà alla guida del sesto appuntamento con Boss in Incognito 2017, ma nelle ultime ore l’attenzione del presentatore è stata rivolta ad un altro evento, legato principalmente al mondo del grande schermo. Stiamo parlando della notte degli Oscar 2017, che ha preso il via la scorsa domenica e che ha visto Zootropolis trionfare nella categoria Miglior film d’animazione. Nicola Savino, insieme a diverse altre personalità nostrane, come Frank Matano, Massimo Lopez, Paolo Ruffini e Diego Abantantuono, ha partecipato al doppiaggio in italiano del cartone animato Disney e non ha potuto che esultare di fronte al trionfo della conigliera Judy Hopps. Sono arrivati diversi complimenti via social per il conduttore, che non ha potuto far altro che twittare di rimando “Grazie A Tutti! #Oscars”, clicca qui per vedere il suo cinguettio.

