CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: L’ANEDDOTO CURIOSO DI VALERIA FABRIZI DEL PERIODO TRASCORSO SUL SET (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Suor Costanza convince e commuove in Che Dio ci aiuti: la penultima puntata della quarta stagione e ha visto al centro anche il rapporto tra Valentina e la religiosa interpretata da Valeria Fabrizi, che è arrivata a dire una piccola bugia per passare un po’ più di tempo insieme alla giovane, alla quale si è molto affezionata. “Mi auguro di sì” ha confessato l’attrice, raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Urban Post, quando le è stato chiesto se verranno realizzati o meno gli episodi della quinta stagione. La Fabrizi, però, ha anche raccontato un aneddoto simpaticissimo legato al periodo trascorso sul set: “A Trastevere durante una pausa, sono uscita dal Convento vestita da suora per andarmi a prendere un caffè al bar accanto” ha esordito “Rientrando sono inciampata su un sanpietrino e sono caduta. Occhiali di traverso, una gamba su, una ga,mia in giù e con in mano ancora la sigaretta accesa ma ormai piegata. A quel punto il caos, gente che correva a soccorrermi gridando ì’è caduta a monaca è caduta a monaca’. Tra tutti un vecchietto che a voce alta ‘anvedi a monaca fuma pure’, e io ‘guardi si sbaglia, sono un’attrice vestita da monaca’ e lui ‘se se bella scusa…ecco perché er Vaticano va male’ e se ne va borbottando lasciandomi senza parole”. Tutta la simpatia di Valeri Fabrizi traspare chiaramente nel personaggio di Suor Costanza, e non è detto che anche la settimana prossima non torni ad emergere, insieme alla sua saggezza: il padre di Valentina arriverà in Convento e le cose non saranno semplici per la ragazza…

© Riproduzione Riservata.