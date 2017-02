CHI È PIERLUIGI ZAMÒ / IlCam: il Presidente dell’azienda friulana alla scoperta dei propri dipendenti (Boss in Incognito 2017, oggi 28 febbraio)

CHI È PIERLUIGI ZAMÒ, ILCAM: UN VIAGGIO NEI MEANDRI DELL’AZIENDA DI CUI È PRESIDENTE (BOSS IN INCOGNITO 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) – Questa sera ritorna su Rai 2 la trasmissione Boss in Incognito condotta da Nicola Savino. In questo appuntamento il protagonista sarà Pierluigi Zamò, presidente dell’azienda IlCam leader a livello europeo per la progettazione e realizzazione di antine per cucine. Una nuova esperienza per il noto imprenditore friulano che quindi sotto mentite spoglie si introdurrà negli stabilimenti della propria azienda per toccare con mano la bontà del lavoro portato avanti dai propri dipendenti. Sarà anche l’occasione per avere un contatto sociale con gli uomini che ci sono dietro il successo del prodotto esportato in tutta Europa ed inserito nelle migliori cucine. Zamò si dirigerà nel reparto falegnameria dove farà la conoscenza di Bruno per poi dirigersi al carteggio dove incontrerà Susanna. Il viaggio nel cuore pulsante dell’azienda IlCam continuerà nel reparto Presse dove sarà per una giornata alle dipendenze di Matjaz che ne è anche il responsabile per chiudere l’esperienza prima con Claudio che di fatto si occupa del rivestimento delle ante e poi con Anita addetta del reparto imballaggi.

CHI È PERLUIGI ZAMÒ, ILCAM: LA CARRIERA (BOSS IN INCOGNITO 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) – Pierluigi Zamò è stato eletto Presidente dell’IlCam nell’anno 2003 prendendo il posto dell’adorato padre Tullio Zamò scomparso proprio in quel periodo. Quest’ultimo aveva fondato questa azienda simbolo del Made in Italy nel lontano 1959 a Manzano in provincia di Udine. L’azienda ha avuto un percorso di grande crescita nel corso degli anni conquistando prima il mercato italiano e quindi allargando gli orizzonti del proprio business su quello europeo. Attualmente l’azienda è leader non solo per la produzione di ante ma anche per accessori per i mobili, potendo contare su oltre 800 dipendenti ed una incredibile produzione di circa 40 mila pezzi ogni giorno. Numeri spaventosi che raccontano di un successo costante negli anni. Pierluigi si è incominciato ad occupare della IlCam, i cui punti di produzione si sono spostati dal 2000 a Cormons, dal 1975 avendo un ruolo importante nella scelta di inserire stabilimenti anche all’estero. Pierluigi assieme al fratello Silvano che occupa il ruolo di vicepresidente dirigono IlCam e soprattutto in ricordo del padre, speso e volentieri, finanziano progetti di solidarietà. Per conoscere meglio Pierluigi Zamò non resta che seguire la puntata di questa sera di Boss in incognito.

