Chiara Galiazzo/ Confessioni shock: "sono andata in analisi, ecco perchè..." (La Vita in Diretta)

Chiara Galiazzo, dopo il Festival di Sanremo 2017 la cantante si svela a La Vita in Diretta - Confessioni importanti ed inedite quelle di Chiara Galiazzo a La Vita in Diretta. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2017, si racconta a Cristina Parodi, facendo rivelazioni anche inedite sui mesi che l'hanno vista lontana dal piccolo schermo. “Ho lavorato su di me, ora faccio yoga non bevo alcolici sono andata in analisi” esordisce Chiara che è tornata in tv con be 12 chili in meno e tante nuove consapevolezze. La cantante svela infatti di aver vissuto un periodo difficile e particolare, che l'ha portata a fare i conti con se stessa e con quelli che sono i suoi veri desideri: “È davvero dura lavorare su di sè - confessa la Galiazzo a La Vita in Diretta, dove ancora racconta - è difficile diventare adulti e un talent di mezzo non ha aiutato, anche se tornassi indietro lo rifarei, ma le cose devi imparare un po’ a saperle gestire”. I cambiamenti nella vita di Chiara partono dalla Thailandia e arrivano in Italia, dove è pronta a cambiare casa.

Chiara Galiazzo a La Vita in Diretta: le nozze, il nuovo amore e i cambiamenti importanti della nuova vita - "Sto per cambiare casa, lascio le mie amiche una delle quali si sposa. - sulla possibilità che sia lei a vestire l'abito bianco invece confessa - Io a nozze? Non si sa, poi si vedrà". Proprio grazie al suo viaggio in Thailandia, Chiara si è riavvicinata al suo ex: "Provavo quasi delle nostalgie per cose passate, così lì ho iniziato a richiamarlo. Abbiamo cominciato a risentirci". Oggi sono tornati insieme e Chiara si dice felice: "Ho imparato ad amare me stessa e questo è stato ciò che poi mi ha portato anche ad amare un'altra persona". Ora è in uscita il suo nuovo album che, a Tgcom24, Chiara racconta con queste parole: "Questo album, grazie anche al prezioso contributo di Mauro Pagani, è frutto soprattuto di un lavoro di sottrazione: - e conclude - mi sono liberata di tutta una serie di sovrastrutture che alla fine mi avevano bloccato".

