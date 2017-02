DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Antonio Catricalà e Massimo Giannini, di che cosa si discuterà? (puntata oggi, 28 febbraio 2017)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017: ANTONIO CATRICALÀ E MASSIMO GIANNINI - Giovanni Floris si prepara a guidare un nuovo appuntamento con DiMartedì sul piccolo schermo di La7 stasera, 28 febbraio 2017: nei giorni scorsi, come sempre, gli spunti e i temi trattati in trasmissioni sono stati molteplici, si sono per esempio ascoltate le parole della pianista Beatrice Venezi e ci si è concentrati su quanto sta avvenendo tra le fila del Partito Democratico. Anche più tardi, in prime time, i riflettori saranno puntati sulla più stretta attualità del mondo politico, sociale ed economico: la pagina Facebook ufficiale di DiMartedì ha voluto condividere un post che mostra l'inviata Cristina Buonvino già al lavoro, e ha in seguito annunciato i nomi che raggiungeranno in studio Floris durante la serata. Ci sarà innanzitutto l'editorialista di Repubblica ed ex volto conduttore di Ballarò (su Rai 3) Massimo Giannini, insieme all'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà. Quali saranno gli argomenti al centro della discussione in prime time? Clicca qui per vedere il post di DiMartedì direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del talk show.

© Riproduzione Riservata.