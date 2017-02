EVA GRIMALDI/ L'equilibrata del gruppo, sostegno per Nancy Coppola e "ancella" di Raz Degan (L'Isola dei Famosi 2017, puntata 27 febbraio)

EVA GRIMALDI, L'EQUILIBRATA DEL GRUPPO: SOSTEGNO PER NANCY COPPOLA E "ANCELLA" DI RAZ DEGAN (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Una delle protagoniste assolute dell'Isola dei Famosi 2017 è stata Eva Grimaldi. L'attrice italiana, insieme a Raz Degan e Massimo Ceccherini - ormai fuoriuscito dal reality - , è una dei concorrenti più solide e acclamate dal pubblico. Fino ad ora la vip si trova in una sorta di bolla dorata, almeno a giudicare dai suoi compagni di avventura. Eva Grimaldi ha dimostrato negli ultimi giorni di essere molto vicina a quanto sta succedendo a Nancy Coppola, contestata perché come cantante sceglie di presenziare a battesimi e matrimoni. Si mostra solidale anche verso Raz Degan, l'escluso dell'Isola, ed è una delle "ancelle" che si preoccupano di portargli da mangiare. Non perché abbia avuto ragione nella lite avuta con Moreno, ma piuttosto perché bisogna essere educati e gentili, anche in contesti simili.



EVA GRIMALDI E L'AMORE-ODIO PER MASSIMO CECCHERINI (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Nelle prime due settimane sull'Isola dei Famosi 2017, Eva Grimaldi ha ingaggiato un autentico duello con Massimo Ceccherini ed anche se si può parlare di amore-odio, a dir la verità, sono stati più i litigi che gli abbracci. Il tutto circondato da uno sfondo di comicità surreale e grottesca, un tono ed un colore che Ceccherini è riuscito a regalare a questa Isola più di chiunque altro. Di Eva Grimaldi ricordiamo invece le molteplici lacrime, anche se sul fronte nomination si può dire che le ultime settimane siano trascorse tranquillamente per l'attrice. Eva ha capito la forza di Samantha De Grenet, autentica trascinatrice del gruppo, instaurando buoni rapporti con tutte le donne e facendo una promessa: da lei non arriverà mai una nomination contro una donna. Staremo a vedere se manterrà o meno la promessa. Tra le amicizie più strette, segnaliamo anche quella con Nancy Coppola, la cantante neomelodica, anche lei un outsider per arrivare fino in fondo. L'addio del Cecca segna inoltre nel profondo alcuni Naufraghi, fra cui anche Eva, che ancora prima di un naufrago ha perso un amico. Per la Grimaldi un addio indigesto, visto che in pochi credevano che il Cecca rendesse concreto il suo ennesimo 'teatrino'.

EVA GRIMALDI, COME SI E' COMPORTATA L'ATTRICE NELL'ULTIMA SETTIMANA? COMMOSSA DALLE PAROLE DI IMMA BATTAGLIA (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Dopo una settimana piuttosto difficile, che ha sentito la mancanza della famiglia e della sua casa, per Eva Grimaldi nel corso dell'ultima diretta televisiva è arrivata una grande notizia. La donna ha infatti ascoltato un video della sua amica Imma Battaglia. Un filmato emozionante, in cui Imma ha ironicamente detto ad Eva che fa sempre dei 'gran casini': "Noi ti amiamo, tu sei una grande". Parole che hanno fatto commuovere Eva, che già in occasione della seconda puntata aveva chiesto a Nathalie Caldonazzo, dopo la sua esclusione, di cercare su Facebook la ragazza e di salutarla, salvo poi smentire di fronte alla domanda dell'opinionista Vladimir Luxuria. Anche stavolta, Eva Grimaldi non si è sbottonata circa la chiacchierata storia d'amore che la vedrebbe unita a Imma Battaglia da ormai due anni, non regalando così lo scoop al reality, ma quest'ultimo video è un'ulteriore conferma di chi creda che nella vita di Eva la Battaglia rappresenti qualcosa di più che una semplice amica.

