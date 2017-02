Fabrizio Corona/ Il figlio Carlos fa litigare ancora Nina Moric e Sivia Provvedi (oggi, 28 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA: TORNANDO INDIETRO RIFAREBBE GLI STESSI ERRORI? (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona è sempre stato il classico "uomo che non deve chiedere mai" (o almeno questa è l'immagine che vuole dare di sé). Da quando però sono iniziati i suoi guai giudiziari, la verve di Fabrizio Corona è andata un po' scemando e spesso l'ex fotografo alterna momenti di grande spavalderia ad altri in cui invece sembra perso nei suoi pensieri e schiacciato dai suoi guai. Vorrebbe aver fatto qualcosa di diverso nella sua vita? Forse tornando indietro Fabrizio Corona proverebbe a fare delle scelte differenti e inizierebbe a percorrere un'altra strada, che magari lo avrebbe aiutato a vivere una vita diversa. Recentemente Fabrizio Corona è stata visto fuori dal carcere mentre, ammanettato, era accompagnato da alcuni poliziotti fuori: sorriso sulle labbra e sguardo sereno, il fidanzato di Silvia Provvedi ha detto di essere fiducioso nei confronti della giustizia. Ma siamo sicuri che la situazione si risolverà in breve tempo?

FABRIZIO CORONA: TORNANDO INDIETRO RIFAREBBE GLI STESSI ERRORI? (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona è tornato ad avere guai giudiziari molto seri lo scorso dieci ottobre, quando è stato arrestato nella sua casa di Milano con la pesante accusa di evasione fiscale. Sono stati trovati infatti molti soldi su cui Corona non avrebbe pagato le tasse e che secondo gli inquirenti avrebbe guadagnato in modo illegale durante il suo periodo di messa in prova ai servizi sociali. Come se non bastasse, sembra che Silvia Provvedi abbia dei guai con Nina Moric, l'ex moglie di Fabrizio Corona, che si è molto infastidita per delle foto scattate mentre la cantante del duo Le Donatella era al centro commerciale con il figlio Carlos. Eva Tremila l'ha infatti definita mamma bis, cosa che non è affatto piaciuta a Nina Moric, che l'ha definita "nana tascabile" e ha fatto dei commenti illusori sulla sua vita notturna. Silvia Provvedi non ha voluto rispondere alle accuse e ha preferito non soffiare sul fuoco della polemica.

