GIULIA CALCATERRA/ Continua lo scontro con Raz Degan (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 febbraio)

GIULIA CALCATERRA, AL FIANCO DI SUSINNA PER VEGLIARE SUL PREZIOSO FUOCO (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 28 FEBBRAIO) - Tra poche ore sulle frequenze di Canale 5 va in onda un nuovo ed atteso appuntamento del reality L’Isola dei Famosi 2017: tra i concorrenti che sono ancora rimasti in lizza per la vittoria finale c’è l’ex velina Giulia Calcaterra che nell’ultimo periodo ha tirato fuori un carattere piuttosto forte e deciso che, secondo molti appassionati del reality, potrebbe permetterle di arrivare fino in fondo nel programma. La bella Calcaterra ha trascorso l’ultima notte prima della puntata di questa sera sorvegliando il prezioso fuoco al fianco del modello siciliano Simone Susinna. I due hanno cercato di tenersi svegli a vicenda ed inoltre hanno fatto un piccolo spuntino mangiando un cocco. Inoltre, continua ad esserci astio tra la Calcaterra e Raz Degan con quest’ultimo che ha rimarcato l’intenzione di vivere ai margini del gruppo fino a che l’ex velina ne farà parte.

GIULIA CALCATERRA, È SCONTRO CON RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Durante l'ultima puntata de L'Isola Dei Famosi, andata in onda lunedì 20 febbraio 2017 su Canale 5, Giulia si è contraddistinta per essere stata tra le migliori nell’apposita prova leader, risultando innominabile. La prova consisteva nell'affrontare, bendati, un percorso predefinito: la ragazza ha dimostrato di avere grande senso dell'orientamento, poiché è stata la prima ad arrivare quasi subito alla fine del percorso. Peccato che si sia persa all'ultimo momento, in quanto Samanta De Grenet l'ha battuta sul tempo aggiudicandosi, così, la vittoria e l'immunità dalle nomination. Giulia, inoltre, è stata protagonista di una lite in diretta con l'ex modello israeliano Raz Degan: i due, infatti, si accusano a vicenda di aver manipolato gli altri, spingendoli a votare per determinate persone, piuttosto che per altre. Giulia in seguito ad una domanda da parte della conduttrice ha anche affermato che, nel corso della scorsa puntata andata in onda in diretta, Degan le abbia preso la testa tra le mani e le abbia detto con testuali parole che lei non gli insegnerà mai nulla.

© Riproduzione Riservata.