GIULIO BASE / Il concorrente dotato di maggior self-control (Isola dei famosi 2017 oggi, 28 febbraio)

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: IL SELF-CONTROL IL PROPRIO PUNTO DI FORZA (ISOLA DEI FAMOSI 2017 QUINTA PUNTATA OGGI, 28 FEBBRAIO) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda una nuova puntata della trasmissione l’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi assieme a Vladimir Luxuria nei panni dell’opinionista e Stefano Bettarini apprezzato inviato nei mari dell’Honduras. Tra i concorrenti che stanno dimostrando grande tenacia ed un incredibile self-control a dispetto di polemiche, avverse condizioni meteo e quant’altro è senza dubbio il regista Giulio Base. Nel corso di quest’ultima settimana il buon Giulio ha fatto presente al modello siciliano Simone Susinna di aver fatto un turno molto lungo a controllo dello stato del fuoco, molto di più di quello che solitamente hanno fatto gli altri naufraghi. Poi ha sottolineato di aver ricevuto la visita dell’attore israeliano Raz Degan raccontando il tutto con una vena di polemica: “Viene Raz a trovarmi, si è magnato due granchi, senza chiedermi vuoi ma assaggiare? Io non potrei mai”. Insomma il regista continua ad avere una reputazione per nulla positiva nei confronti del famoso attore israeliano che tuttavia ora non sembra così solo nelle proprie posizioni potendo vantare del supporto di alcune donne come Samantha De Grenet e Nancy Coppola.

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: COSA È SUCCESSO NELL’ULTIMA PUNTATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017 QUINTA PUNTATA OGGI, 28 FEBBRAIO) – Il regista ed attore nell’ultima puntata del reality s'è fatto due risate quando Malena, che se all'inizio si era ben guardata dall'esporsi troppo ora è letteralmente a briglie sciolte, ha detto ad Alessia che Samantha e Giulio sono i naufraghi più sexy dell'Isola. Sostenendo, addirittura, che se solo Base fosse più trasgressivo sarebbe ancor più "appetibile" da un punto di vista sessuale. Dopo le lusinghe della disinibita pornostar, Giulio è stato impegnato, insieme ai suoi compagni d'avventura, in due prove: quella che ha decretato il leader, che consisteva nell'orientarsi alla cieca, bendati, all'interno di un labirinto allestito sulla spiaggia, e quella per la ricompensa, che i naufraghi hanno vinto aggiudicandosi delle banane e altre due stuoie. Per quanto riguarda, invece, la prova evolutiva, tutti i concorrenti del reality show di Canale 5 sono stati classificati, questa settimana, come evoluti. La prova era veramente difficile, al punto tale che Simone Susinna ha impiegato oltre diciotto minuti per venire a capo della soluzione del rebus. Non c'è riuscita, affatto, invece, la dottoressa Tibi che, per la prima volta dall'inizio della trasmissione, ha fallito un test. Giulio Base se l'è cavata decisamente bene, e si sarebbe salvato anche nel caso in cui ci fosse stato un grado zero da battere. La scorsa settimana, quindi, l’ha passata sulla nuovissima Isola delle terre, in compagnia di tutti gli altri famosi rimasti in gara. Meno Massimo Ceccherini, che nella giornata di mercoledì, dopo tanti falsi allarmi, ha ufficialmente deciso di lasciare il programma per tornare tra le braccia della moglie. Il voto dell'attore e regista Base, alla fine della puntata, è andato a Raz Degan, nuovamente nominato dai naufraghi nonostante il suo comportamento sia notevolmente migliorato dall'inizio del reality.

