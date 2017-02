GOTHAM 2/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: verso la verità sui Galavan. Cosa nascondono?

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà il nono, dal titolo "Oltre ogni limite". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Galavan (James Frain) accetta la richiesta di Barbara (Erin Richards) di uccidere Gordon (Ben McKenzie), attirandolo in una trappola. L'ex detenuta si presenta infatti in Centrale con la scusa di avere informazioni importanti per il detective e gli chiede di seguirla nel vicolo. Leslie (Morena Baccarin) e Bullock (Donal Logue) cercano di convincere Gordon a non seguirla, ritenendo che sia pericoloso, ma l'agente decide di scoprire che cosa sta macchinando. Intanto, Theo incontra di nuovo Bruce (David Mazouz) e gli propone di lavorare insieme per ripulire la Wayne dalla corruzione. Gli offre quindi il nome di chi ha ucciso i genitori, in cambio della sua quota dell'azienda. Nei boschi, Edward (Cory Michael Smith) cerca di disfarsi del corpo di Kristen (Chelsea Spack), ma viene sorpreso da un cacciatore, che è quindi costretto ad uccidere all'istante. Gordon e Bullock trasportano invece Barbara in pattuglia fino al punto indicato, ma rimangono coinvolti in un incidente stradale. I Maniax intervengono infatti per prelevare il detective, che a quel punto viene rapito. Barnes (Michael Chiklis) dirama l'allarme ed accusa anche Bullock di essere responsabile di quanto accaduto, imponendogli di consegnare il distintivo. Il poliziotto però prosegue le ricerche in privato e riascolta il dialogo che Gordon ha avuto con Barbara, alla ricerca di indizi su dove possano trovarsi. Nota così che la donna fa riferimento al giorno del loro possibile matrimonio, successivamente andando a monte, e capisce che potrebbero trovarsi nella Chiesa in cui si sarebbe dovuta svolgere la cerimonia. Ore dopo, Edward raggiunge di nuovo il bosco, ma scopre che qualcuno ha rubato il cibo che aveva lasciato sul posto. Seguendo le tracce di sangue, scopre che si tratta di Oswald (Sean Pertwee), ferito e rintanato in una caverna. Nel frattempo, Alfred (Sean Pertwee) cerca di convincere Bruce che Theo lo sta attirando in una trappola, ma il ragazzo è indeciso. Gordon invece si risveglia nella Cattedrale, di fronte al prete per officiare le nozze e a due testimoni, tutti a loro volta rapiti. Barbara rivela in seguito di aver rapito anche Leslie, grazie all'aiuto di Tabitha. La criminale cerca di minare la fiducia che la terapeuta nutre nei confronti del fidanzato ed accusa invece quest'ultimo di voler pensare solo a se stesso. Rivela infine che il Sindaco non è morto e si avventa contro di loro, ma Lesle riesce a liberare Gordon nel momento stesso in cui la task force irrompe nella Cattedrale. Dopo aver messo in fuga Tabitha, Gordon si ritrova sul tetto in una situazione pericolosa per Barbara, che si lascia cadere di sotto. Nel frattempo, Bruce rifiuta la richiesta di Theo, che viene in seguito arrestato da Gordon. Il giovane Wayne si accorge tuttavia che ha bruciato i documenti che avrebbero potuto rivelargli l'identità del killer dei genitori.

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "OLTRE OGNI LIMITE" - In cerca di vendetta, Tabitha incarica The Lady di uccidere Gordon, mentre quest'ultimo decide di rivedere Barbara, che si trova in coma. La donna viene quindi trasferita da Arkham per ottenere cure migliori. Nel frattempo, Oswald ripende i sensi in asa di Edward, che è costretto a somministrargli un sedativo, mentre Bruce cerca di convincere Silver a rivelargli le informazioni mancanti sull'assassino dei genitori. Alfred però allontana la ragazza in malo modo, ma Silver riesce in qualche modo a dare un indizio all'amico. Durante la perlustrazione della villa di Theo, Gordon viene attaccato dai sicari di The Lady, che riusciranno a ferire Barnes. Dopo diversi fallimenti, The Lady assolda Eduardo Flamingo, un criminale cannibale, di portare a termine la missione contro Gordon. Quella sera, il misterioso ordine di Saint Dumas arriva in città.

