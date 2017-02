George Clooney e Amal Alamuddin/ Gemelli in arrivo: “Così cambierà la mia vita…"

George Clooney e Amal Alamuddin, l'attore per la prima volta rompe il silenzio e parla dei due gemelli in arrivo - Sembrava essere solo uno dei tanti gossip senza conferma invece stavolta è vero: George Clooney diventerà papà. Sua moglie Amal aspetta due gemelli e, per la prima volta, l'attore hollywoodiano rompe il silenzio e svela in un'intervista a Chi le sue sensazioni. "E' un po’ da pazzi, vero? Se mi avessero detto che un giorno sarei diventato papà di due gemelli… - esordisce Cloney, che ancora racconta - Sono tre anni che dicono che Amal è incinta, ma questa volta è vero. Io e lei non facciamo mai niente a metà. Siamo preoccupati e felici allo stesso tempo. Io ci penso sempre, 24 ore al giorno. Come non provare ansia di fronte a questa enorme responsabilità? Far nascere un bambino in questo mondo… addirittura due! Siamo molto felici, entusiasti, ma anche un po’ nervosi, anche se credo sia normale". Queste le parole con le quali l'attore commenta la sua prima paternità, anche se svela di non aver apprezzato il modo in cui la notizia della gravidanza di Amal è uscita fuori.

George Clooney e Amal Alamuddin pronti a cambiare la propria vita per i gemelli in arrivo - "Siamo stati colti alla sprovvista per il modo in cui si è saputa la cosa - racconta George Clooney al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove ancora racconta - Io ero al funerale di mio cugino, più o meno un mese fa, e ho confidato a un amico che Amal aspettava due gemelli. Lui ne ha parlato a sua moglie, che è giornalista, e non è riuscita a non diffondere la notizia. - e racconta come la gravidanza sia arrivata in modo totalmente inaspettato e quindi non programmato - Avremmo preferito che si venisse a sapere in modo diverso, ma pazienza… Questi bambini non facevano parte dei nostri progetti, prima non ne avevamo mai realmente parlato. Ma deve sapere che Amal e io non avevamo mai pronunciato una sola volta la parola “matrimonio” prima che le chiedessi di sposarmi. Ho corso un grosso rischio!". Proprio per evitare qualsiasi rischio, George e Amal hanno deciso di limitare anche i viaggi in posti pericolosi: "Io non andrò più né in Sud Sudan, né in Congo, Amal non andrà più in Iraq ed eviterà i luoghi dove sa di non essere la benvenuta".

