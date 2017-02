HELL’S KITCHEN USA 15/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: menù delle feste per i concorrenti?

HELL’S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017: EPISODIO 5, TRA BAMBINI E FESTE - Mentre la sesta stagione di MasterChef Italia si avvicina a grandi passi alla finalissima, Sky Uno continua a regalare serate in compagnia di cucina e competizione. Stasera, martedì 28 febbraio 2017, verranno infatti trasmessi il quinto e il sesto episodio della 15esima edizione di Hell’s Kitchen USA. Si partirà ‘festeggiando’, anche se per qualcuno potrebbe rivelarsi meno divertente di quanto immaginato: chef Ramsay chiederà alle due brigate in gara di preparare tre piatti, ognuno dedicato ad una festività. Spiccherà innanzitutto il mitico 4 luglio americano, e seguiranno il 5 di maggio e il martedì grasso: solo una delle squadre vincerà la gara, anche se non mancheranno alcune tensioni, e proprio tra i vincitori. Chi arriverà a scontarsi, e perché? Il primo servizio che attende gli chef, invece, dovrà essere composto di un menù parallelo dedicato esclusivamente ai bambini: anche in questa occasione le cose non andranno affatto per il meglio, e chef Ramsay arriverà a proclamare il nuovo eliminato proprio durante il servizio. A chi toccherà?

HELL’S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017: EPISODIO 6 - Nel sesto appuntamento con Hell’s Kitchen USA 15 tutti i concorrenti ancora in gara verranno accompagnati all’interno di un supermercato, e dovranno prepararsi ad una nuova sfida per guadagnarsi gli ingredienti con i quali la brigata si troverà a cucinare. Al termine, il giudice del cooking talent show arriverà ad assegnare alle squadre lo stesso punteggio e si riserverà quindi il diritto di scegliere il piatto migliore e proclamare, di conseguenza, il team che si è aggiudicato il primo gradino del podio. L’ultimo servizio sarà ancora una volta tostissimo: chi altri dovrà togliersi la giacca del talent?

