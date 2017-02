IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: un lieto fine per Scilla? Federica Nargi al cinema con Matri, foto (28 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E NEWS: UN LIETO FINE PER SCILLA? FEDERICA NARGI AL CINEMA CON MATRI, FOTO - La settima puntata de “Il bello delle Donne 4, alcuni anni dopo” andrà in onda domani, mercoledì 1° marzo 2017, su Canale 5 e vedrà tra i suoi protagonisti anche Federica Nargi. La showgirl interpreta Scilla, la nuova bellissima addetta alla manicure del salone. La ragazza sembra aver finalmente trovato l’uomo giusto in Giampaolo, un affascinante poliziotto che chiederà la sua mano. Nella realtà l’ex velina non ha ancora ricevuto la proposta di matrimonio ma è come se fosse sposata. Dal marzo del 2009 ha infatti una relazione stabile con il calciatore Alessandro Matri e lo scorso 26 settembre il loro sogno d’amore è stato coronato dalla nascita della piccola Sofia, la loro primogenita. Anche nel nuovo ruolo di genitori Federica e Alessandro riescono a ritagliarsi momenti tutti loro, come quello vissuto questo weekend: come tante coppiette la Nargi e il suo Matri sono andati al cinema e la showgirl ha voluto immortalare la serata con una foto. Lo scatto che ritrae la coppia mentre si scatta un selfie con la locandina del film è stato pubblicato sulla pagina dell’ex velina: “Un venerdì come ai vecchi tempi! @ucicinemasit #TheGreatWallIT @alessandro_matri_32”. La foto ha subito fatto il pieno di like, conquistandone oltre 67mila: clicca qui per vederla.

