IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Replica e riassunto prima puntata, “Un covo di vipere”, 27 febbraio 2017: come vederla in video streaming su RaiPlay

IL COMMISSARIO MONTALBANO, RIASSUNTO E REPLICA PRIMA PUNTATA 27 FEBBRAIO 2017: UN COVO DI VIPERE - Ieri lunedì 27 febbraio è andata in onda una nuova puntata de Il Commissario Montalbano, forse la fiction Rai più seguita da parte dei telespettatori della televisione di Stato (e non solo). L'arrivo de Il Commissario Montalbano ha avuto da subito una prima conseguenza sui palinsesti televisivi, con il trasloco dell'Isola dei Famosi al martedì. Sicilia, estate. Una mattina, il ricco imprenditore Cosimo Barletta viene trovato morto all'interno della propria abitazione sul mare. Un delitto che pone seri interrogativi al Commissario più famoso d'Italia. Con la sua squadra, Montalbano inizia le indagini per capire chi possa aver ucciso l'uomo sessantenne. Nella casa non sono stati ravvisati segni di effrazione, sembra tutto essere al proprio posto. Il delitto si è consumato di notte, mentre l'imprenditore stava prendendo il caffè. Ad essergli fatale un solo colpo di pistola, che lo ha raggiunto alla nuca. Ciò fa presuporre a Montalbano che il killer conoscesse bene Cosimo e che l'imprenditore si fidava di lui/lei. La lente d'ingrandimento si sposta inizialmente sul personaggio di Cosimo. Un imprenditore senza scrupoli, ma anche uno strozzino, che con la sua scellerata azione quotidiana aveva ridotto in povertà molte famiglie all'interno del comune di Vigata. Dunque, il Barletta aveva molti nemici. Un dato questo che di certo non agevola le indagini per il commissario Montalbano. Il caso si complica maggiormente quando sono resi noti gli esami dell'autopsia. Barletta, prima di morire, era stato avvelenato. Veleno che lo avrebbe portato ugualmente alla morte. Ciò porta a pensare dell'esistenza di due killer differenti nella stessa notte. Il primo ha agito con il veleno, salvo poi essere seguito da un secondo personaggio, che ha agito più direttamente, sparando alle spalle dell'imprenditore. Cosimo aveva inoltre un altro vizio: le donne, molto più giovani di lui. Di una in particolare si era invaghito a tal punto da decidere di comprarle addirittura una casa, di rinunciare a tutto, pur di stare con lei. Il finale dell'episodio riesce a mettere luce sul fatto. A sparare alla nuca di Cosimo è stato Arturo, il figlio dell'imprenditore, marito di Michela, una donna che aveva avuto una relazione extra-coniugale proprio con il Barletta, su suggerimento dello stesso Arturo, per avere una strada privilegiata per il testamento. La confessione di Arturo risolve il primo giallo. Arriva quindi poi il nome del secondo assassino. Il Commissario Montalbano interroga un giovane chimico, che lavora in ambito farmaceutico. L'uomo racconta a Montalbano di aver avuto una relazione con Giovanna, la figlia di Cosimo. Il chimico conferma al commissario che la ragazza in più di un'occasione si era mostrata interessata allo stesso farmaco che è stato poi rilevato nelle analisi effettuate sul cadavere dell'imprenditore. Ed è così che il Commissario arriva alla verità, amarissima per tutti. Montalbano si reca a casa di Giovanna ma è troppo tardi, poiché la donna si è suicidata con lo stesso veleno utilizzato contro il padre.

Replica Il Commissario Montalbano, replica e riassunto prima puntata 27 febbraio 2017, “Un covo di vipere”: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la prima puntata dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano sul web in video streaming grazie al servizio offerto da RaiPlay, cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.