IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 1 marzo: il bacio con Camila è stato un errore? Hernando fa un passo indietro

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 01 MARZO: HERNANDO CAMBIA IDEA? - Quale sarà il destino di Hernando e Camila dopo il loro primo bacio appassionato? I protagonisti de Il Segreto cominceranno un vero e proprio rapporto tra coniugi? Dovremo attendere la puntata di domani per scoprire la reazione di Dos Casas che, purtroppo, non si smentirà. Dopo avere abbassato le difese per la prima volta nei confronti della moglie, si tirerà indietro ammettendo che il bacio è stato un grave errore e che non dovrà ripetersi mai più. Camila resterà amareggiata per questa reazione e non comprenderà le motivazioni che rendono il marito tanto freddo nei suoi confronti. Sarà compito di Rogelia riportare il suo padrone alla ragione, chiedendogli di smettere di essere tanto brusco con Camila. La governante, unica a sapere le ragioni di tanta sofferenza nell'uomo, gli chiederà di ammettere i suoi sentimenti per la migliore moglie che avrebbe potuto scegliere e che dal suo arrivo ha riportato la felicità nel volto di Beatriz. Ma siamo certi che Hernando la ascolterà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 01 MARZO: LA PROMESSA DI ELIAS - Mentre a Los Manantiales Camila e Hernando discuteranno delle conseguenze del loro primo bacio, nella puntata de Il Segreto di domani ritroveremo Carmelo alle prese con il suo provvidenziale incontro. Trovandosi nel terreno di proprietà di Dos Casas per trovare una soluzione al suo problema relativo ai canali di irrigazione, Leal si è imbattuto in Elias, caduto per caso in un pozzo. A quel punto il braccio destro di Severo deciderà di salvare il chimico da una situazione che avrebbe potuto farsi molto pericolosa e gli sarà molto grato. Consapevole della generosità del suo salvatore, Elias gli prometterà di parlare con Hernando convincendolo in qualche modo a ridare l'acqua alla Miel Amarga. Sarà una promessa sincera, ma siamo certi che Dos Casas darà ascolto al suo dipendente, soprattutto dopo aver notato il suo rapporto speciale con Camila? La questione non sembra promettere nulla di buono per i Santacruz.

