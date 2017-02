IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: la famiglia Dos Casas rischia di finire sul lastrico?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: I DOS CASAS SONO IN ROVINA? - Saranno tempi molto duri per i Dos Casas nelle puntate spagnole de Il Segreto. Dopo avere assistito alla morte del figlio Damian e successivamente avere appreso che Camila ha abortito (anche se per fortuna potrà riprovare a diventare mamma), Hernando sarà chiamato ad un'altra brutta notizia riguardante la sua situazione patrimoniale: Nicolas, diventato ormai il suo più caro amico e braccio destro anche nell'attività, lo informerà che le imprese legate a Los Manantiales stanno attraversando una grave crisi economica, che potrebbe mandare in rovina la famiglia Dos Casas. Sarà dunque indispensabile mettere mano sui conti e cercare di risolvere la situazione, se Hernando non vorrà finire sul lastrico in compagnia di moglie e figlia. Si tratterà di un nuovo duro colpo per l'imprenditore, che non avrà la concentrazione necessaria per un simile grave problema economico. Ma quali saranno le cause di questa situazione? E se sotto, ci fosse Cristobal Garrigues che già è riuscito ad entrare in possesso di tutti gli averi di Severo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 FEBBRAIO: HERNANDO E CAMILA SI BACIANO - Il rapporto tra Hernando e Camila non può certo essere considerato idilliaco fin dal giorno in cui la cubana ha fatto il suo ingresso a Puente Viejo. Nelle ultime puntate de Il Segreto abbiamo visto la coppia litigare in varie occasioni, anche se Camila ha saputo tenere testa al marito, confermando di essere una donna molto scaltra e convinta delle sue azioni. A rendersene conto è stato anche Hernando che, dopo avere visto Elias interessarsi troppo alla moglie, ha cominciato ad abbassare le difese nei suoi confronti. Sarà per questo che nell'appuntamento di oggi pomeriggio, i due coniugi Dos Casas si scambieranno il loro primo vero bacio: sarà l'inizio di una lunga e felice storia d'amore? Nel frattempo, Camila dovrà fare i conti anche con la preparazione del negozio nel quale vendere i prodotti delle aziende del marito. Ma sebbene il suo entusiasmo e quello di Beatriz siano all'apice, sarà compito di Elias farle tornare con i piedi per terra: difficilmente gli altri compaesani verranno da loro per compiere i loro acquisti!

