IMMA BATTAGLIA / L’attivista pronta a fare una sorpresa ad Eva Grimaldi (Isola dei famosi 2017, puntata 28 febbraio 2017)

IMMA BATTAGLIA, LOVE STORY CON LA GRIMALDI O PURA AMICIZIA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017) – Questa sera va in onda una nuova puntata serale del reality di Canale 5, l’Isola dei famosi 2017, condotta come consuetudine da Alessia Marcuzzi con il supporto dell’opinionista Vladimir Luxuria e dell’inviato speciale nei mari dell’Honduras Stefano Bettarini. A proposito di Honduras, in questo appuntamento nell’isola del Centro America teatro delle vicende del reality sbarcherà la nota attivista e politica italiana Imma Battaglia per fare una sorpresa all’amica Eva Grimaldi. La Battaglia è diventata una della protagoniste di questa edizione dell’Isola dei famosi in ragione del caldo saluto che la Grimaldi le ha voluto fare durante una diretta del programma con tanto di risposta da parte della diretta interessata per mezzo di un videomessaggio la settimana successiva. Non sono mancate le frecciatine di Vladimir Luxuria con cui ha fatto riferimento ad una possibile storia d’amore tra le due donne che peraltro la scorsa estate sono state paparazzate insieme in spiaggia dal settimanale Chi dimostrando un certo feeling e familiarità. In attesa di saperne di più scopriamo chi è Imma Battaglia.

IMMA BATTAGLIA, L’ATTIVISTA OSPITE SUL REALITY DI CANALE 5: BIOGRAFIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017) – Imma Battaglia è nata a Portici in provincia di Napoli nel mese di marzo del 1960. È un’attivista e politica leader del movimento LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) italiano ed è stata fino al 2000 presidente del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma. Ha portato avanti diverse manifestazioni di protesta, molte delle quali condivise con Vladimir Luxuria nonché con Nichi Vendola ex Governatore della Regione Puglia e con Marco Cappato. La Battaglia inoltre si è fatta promotrice del Gay Pride 2000 a Roma di cui è stata anche organizzatrice. Una manifestazione che peraltro fu caratterizzata da uno scontro con il mondo della politica ed in particolare con l’allora presidente del consiglio Giuliano Amato che la etichettò come inopportuna visto che il 2000 fu l’anno del Giubileo voluto da Papa Giovanni Paolo II. Nel 2009 su proposta di Nichi Vendola, Imma Battaglia si è candidata alla elezioni europee nelle fila di Sinistra Ecologia e Libertà ottenendo oltre 3 mila e 500 voti, ma non fu eletta perché SEL non superò la quota minima per ottenere rappresentanza a Bruxelles. Nel 2013 si è candidata in una lista civica a sostegno di Nicola Zingaretti nel Lazio e in quelle amministrative per il comune di Roma riuscendo a venir eletta consigliere comunale. Laureata in matematica occupa il ruolo di sale manager per un’azienda che si occupa di servizi ICT Meware.

© Riproduzione Riservata.