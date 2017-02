ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 quinta puntata: diretta, nomination e eliminati. Ceccherini in studio, Morgan e Degan eri ) (oggi, 28 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 QUINTA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, IL RITIRO DI MASSIMO CECCHERINI (OGGI, 28 FEBBRAIO) - Massimo Ceccherini si è ritirato da l'Isola dei Famosi 2017: è stata davvero una settimana di fuoco in Honduras e Alessia Marcuzzi avrà il suo bel daffare in occasione della quinta diretta prevista per oggi, martedì 28 febbraio. Il comico toscano era finito nuovamente in nomination, proprio contro l'affascinante e silenzioso israeliano Raz Degan. Ceccherini aveva davvero mal digerito i complotti degli altri naufraghi, e in particolare la decisione finale del rapper Moreno di fare proprio il suo nome: ma non è certo questo il motivo che lo ha spinto ad abbandonare le spiagge di Coyas Cochinos. Moreno, dopo un brutto litigio di Raz a causa di un telo, si è rivolto a Ceccherini e gli ha confessato un insulto che il naufrago avrebbe rivolto alla moglie tempo prima: per Massimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il concorrente de L'Isola dei Famosi 2017 si sarebbe avvicinato ad alcuni alloggi della produzione, cosa assolutamente vietata ai naufraghi, ripetendo a gran voce le 'minacce' che più volte i telespettatori di Canale 5 hanno potuto ascoltare anche durante i collegamenti in studio: la decisione, appunto, di abbandonare. Questa volta, però, la scelta di Ceccherini è stata definitiva e Alessia Marcuzzi non potrà far altro che ricostruire le dinamiche e chiarire, magari, alcune responsabilità. È stato annunciato che il toscano - insieme al terzo eliminato dall’Honduras, Giacomo Urtis - sarà presente in studio per spiegare le sue motivazioni: pronti?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 QUINTA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, L'ISOLA SOLITARIA DI RAZ DEGAN (OGGI, 28 FEBBRAIO) - È stata una settimana decisamente solitaria per Raz Degan a L'Isola dei Famosi 2017. L'israeliano ha scelto di condurre sette giorni separato dai suoi compagni di avventura: come ha spiegato a Samantha De Grenet, non ha intenzione di riunirsi al gruppo finchè ci saranno alcune delle persone he lo compongono. Il conflitto è stato particolarmente aspro con l'ex velina di Striscia la notizia Giulia Calcaterra, dalla quale Raz Degan non ha accettato di ricevere i pasti. Al contrario, quando erano Eva o Nancy a portargli la sua parte di cibo, il naufrago accettava senza fare becco: questo ha fatto dedurre a tutti che non si tratta una questione di nomination, dal momento che anche la cantante neomelodica partenopea ha fatto il suo nome quando si è trattato di mandare al televoto la settimana scorsa. Che cosa ha fatto scattare in questo modo Degan? In ogni caso, le reazione al suo comportamento sono state diverse: senza ombra di dubbio si tratterà di una questione che verrà affrontata da Alessia Marcuzzi durante la quinta diretta di questa sera. Alcuni epiteti nei confronti dell’israeliano non sono stati tra i più carini: i diretti interessati verranno interpellati? Non resta che sintonizzarsi in prime time sull'ammiraglia Mediaset per scoprirlo.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 QUINTA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, IMMA BATTAGLIA E L’ISOLA DELLA CACCIA (OGGI, 28 FEBBRAIO) - La carne al fuoco è davvero tanta per la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2017: un ritiro, liti e scontri hanno caratterizzato la settimana in Honduras, e forse sarà proprio Alessia Marcuzzi a far tornare un po’ di ‘normalità’ sulle spiagge di Cayos Cochinos. Come in molti direbbero, ‘The show must go on’, e dunque anche i giochi devono continuare: stasera assisteremo ad una nuova prova evolutiva che decreterà il passaggio dei migliori (tutti coloro che batteranno la dottoressa Tibi) sull’Isola della Caccia, della quale la presentatrice svelerà ogni dettaglio in prime time. Ma le sorprese non sono affatto finite: ci sarà un nuovo sbarco a L’Isola dei Famosi 2017. Imma Battaglia, attivista e politica nonché storica leader del movimento LGBT italiano è pronta ad approdare sulle spiagge dei naufraghi: le domande sono molteplici, a questo punto. Quale ruolo avrà? E quali saranno le reazioni di tutti di fronte al suo arrivo?

