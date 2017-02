IL COMMISSARIO MONTALBANO, UN COVO DI VIPERE: CAMILLERI NON SBAGLIA UN COLPO, ANTICIPAZIONI PROSSIMA PUNTATA - Un altro caso intricato e misterioso è stato risolto dal Commissario Montalbano. Andrea Camilleri ci coinvolge con la storia oscura di una famiglia, che tiene l'indagine in bilico fino all'ultima sequenza, o quasi. La puntata, 'Un Covo di Vipere', scorre via tra riprese spettacolari della bellissima Siclia e dialoghi incalzanti e personaggi altrettanto curiosi. Il Commissario Montalbano mostra la sua umanità, ma anche i suoi difetti e le sue debolezze. E' forse questo che piace più di ogni altra cosa al pubblico di Rai Uno: la normalità di un commissario, che sa farsi amare e rispettare grazie alla sua semplicità. L'episodio regge il confronto con i precedenti, Montalbano si conferma un prodotto vincente. Un grande classico che continua ad appassionare i fan, già proiettati al prossimo appuntamento. Per il nostro protagonista si profila un nuovo caso di omicidio cruento da risolvere. Le anticipazioni del prossimo episodio, 'Come voleva la prassi', svelano il ritrovamento di un cadavere nudo nel portone di ingresso di un palazzo. Sulla scena del delitto viene trovato un accappatoio indossato dalla vittima che nasconde indizi molto importanti per il Commissario Montalbano...

