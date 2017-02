LA LEGGE DEL PIU' FORTE/ Su Iris il film con Glenn Ford, Shirley McLaine e Leslie Nielsen, alla regia George Marshall (oggi, 28 febbraio 2017)

LA LEGGE DEL PIU' FORTE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La legge del più forte, il film in onda su Iris oggi, 28 febbraio 2017 alle ore 23.30. Una pellicola americana dal genere western dal titolo originale The Sleepman, è stata realizzata nel 1958 da Edmund Grangiers per la MGM, diretta da George Marshall. Nel cast sono presenti Glenn Ford, Shirley McLaine, Leslie Nielsen, Mickey Shaughnessy e Willis Bouchey. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA LEGGE DEL PIU' FORTE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 29 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nel selvaggio west intorno all’anno 1880. In un saloon si sta giocando una partita di poker dagli animi piuttosto accesi a cui prende parte un uomo di nome Jason (Glenn Ford). Jason riesce ad avere la meglio ma uno dei propri avversari non potendolo pagare con del denaro gli offre il suo gregge di pecore. Contrariamente a quanto si possa pensare, la vincita per Jason ha un certo valore anche da un punto di vista civile in quanto potrebbe permettergli di dare una svolta alla propria esistenza ed in particolare di andare a vivere in una lontana cittadina per allevare le proprie pecore. Un progetto piuttosto allettante che tuttavia appare come un azzardo in quanto nella cittadina dove lui è diretto tutti allevano soltanto dei bovini. Conscio di come questo non possa essere semplice non appena mette piede nella cittadina cerca di imporre il proprio modo di essere dimostrando di essere particolarmente bravo nell’uso della rivoltella, di avere un carattere deciso che non si lascia intimidire da niente e nessuno, insomma un vero e proprio duro. I suoi modi di fare fanno immediatamente presa sugli abitati ed in particolare su una donna di nome Dell (Shirley MacLaine) la quale si innamora immediatamente di lui. L’arrivo di Jason e del suo intendimento di allevare pecora non passa inosservato nemmeno agli occhi del colonnello Bedford (Leslie Nielsen) che è un po’ la personalità di maggiore spicco della cittadina. Bedford si rende conto che Jason sia un pericolo per lui e per la reputazione che si è guadagnato con tanta fatica in quanto lo ha riconosciuto. Infatti Bedford in passato era un malvivente che si è macchiato di diversi crimini quando viveva nel Texas ed aveva un altro nome. Bedford riesce a mettere buona parte della gente del luogo contro il nuovo arrivato e soprattutto ingaggia tre validi pistoleri affinchè lo uccidano. Jason con l’aiuto di Delle riesce ad avere la meglio dei tre pistoleri e dello stesso colonnello per poi decidere di vendere le pecore e quindi iniziare ad allevare bovini al fianco della stessa Dell.

