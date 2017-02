LA STORIA FANTASTICA/ Su Rai Movie il film con Fred Savage, Peter Falk e Cary Elwes, alla regia Rob Reiner (oggi, 28 febbraio 2017)

LA STORIA FANTASTICA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La storia fantastica, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 28 febbraio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere fantasy con connotazioni romantiche, prodotta nel 1987 negli Stati Uniti D’America per la regia del bravo ed esperto Rob Reiner. La pellicola che si basa su un lavoro letterario, la Principessa sposa di William Goldman, e vede lo stesso scrittore occuparsi della sceneggiatura. Ottimo il cast di attori, composto nelle parti principali da Fred Savage, Peter Falk e Cary Elwes. Il film non è da considerare una prima televisiva, in quanto più volte programmato sui piccoli schermi televisivi del bel paese. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA STORIA FANTASTICA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Lastoria si basa su un nipote malato e un nonno amorevole. Il piccolo di fatto è allettato, e passa le sue giornate impegnando il tempo con i videogiochi, all’anziano questo da fondamentalmente fastidio, e allora spesso e volentieri racconta al nipote lunghe e belle storie fantastiche. Una di queste tratta di un amore che interessa due ragazzi, Westley e Bottondoro. Essi sono convinti che le avversità della vita possono essere sempre superate, ma solo se la voglia di amare è cosi forte da riuscire a creare la spinta necessaria. Westley in tale contesto decide di cercar fortuna via mare, qui viene assaltato dai pirati e dato per disperso. La sua innamorata Bottondoro dopo averlo invano atteso, decide di convolare a nozze con il malvagio principe Humperdinck. Le mire del malvagio sono tutt’altro che amorose, ma la notte prima delle nozze la donna viene rapita da tre "briganti" Vizzini, Fezzik e Montoya. I tre sono però al soldo del malvagio principe, che cerca di sfruttare l’accadimento solamente per dichiarare guerra al paese vicino. I tre sono però affrontati dal pirata che aveva sconfitto precedentemente Westley, e da quest’ultimo sconfitti. Bottondoro non riesce però a ringraziare il pirata credendolo responsabile della morte del suo promesso sposo, ma la storia vira sul piano sentimentale quando lo stesso pirata confessa che è Westley. Egli racconta come dopo essere stato sconfitto dal pirata, se lo era fatto amico e aveva preso il suo posto quando il corsaro stanco delle carneficine si era ritirato a vita privata. I due sembrano essere felici ma il nuovo intervento di Humperdinck rovina nuovamente tutto. Egli non contento dello smacco subito riesce a catturare l’uomo, e lo tortura in maniera crudele. L’uomo viene infine salvato da Montoya e Fezzik, che stanchi della vita di malvagità impostagli dal loro padrone riescono a redimersi aiutando l’amore tra i due giovani. La storia finisce con Bottondoro che corona il sogno di sposare il suo uomo, e con Montoya che a sua volta indossa i panni del pirata, cercando però di portare non la malvagità nel mondo ma bensì il benessere. La fine del film è dedicata alla richiesta del bimbo malato, che chiede al nonno se l’indomani può avere un’altra storia a posto degli "stupidi" videogiochi.

