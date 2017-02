LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: telefonata misteriosa di Wes prima dell'incendio. Chi avrà chiamato?

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Andate a piangere da un'altra parte". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, Wes (Alfred Enoch) rivela a Frank (Charlie Weber) che la Polizia sta cercando di acccusare Annalise (Viola Davis) e di avere la facoltà di dire qualcosa. L'ex assistente crede che non valuti la reazione di Laurel (Karla Souza), ma Wes sa che è molto diversa da come la vede, così come Annalise. Più tardi, Frank confessa l'omicidio di Wes e la dinamica con cui ha fatto in modo che la villa esplodesse. Riferisce di averlo fatto per Laurel e di voler confessare proprio perché non sopporta l'idea di averle fatto del male. Subito dopo, Annalise viene prelevata per essere interrogata su Frank ed il lavoro che svolgeva per lei. Non appena la Polizia è sul punto di rilasciarlo, Frank fornisce come prova il video della sorveglianza che mostra il momento in cui preleva Wes all'esterno. Il resto dei Keating Five viene istruito dalla Hargrove (Lauren Luna Vélez) sul da farsi, ma Michaela (Aja Naomi King) fa notare loro che stanno già condannando la Keating. Il Procuratore incarica Nate (Billy Brown) di interrogare Laurel per convalidare la versione di Frank, ma la ragazza lo allontana e avvisa subito Bonnie (Liza Weil). Quest'ultima affronta la Atwood (Milauna Jackson) sulle prove in loro possesso, ma la vice Procuratrice riferisce di averle solo contro Annalise. Dopo qualche reticenza, i K-Five accettano di chiedere l'aiuto di Oliver (Conrad Ricamora) perché hackeri il pc del Procuratore, ma prima devono assicurarsi che sia zitto sull'omicidio di Sam (Tom Verica). Anche se Nate si offre per interrogare Frank, la Atwood decide di fare tutto da sola, convinta che stia solo cercando di proteggere Annalise. Nello stesso momento, la Keating viene presa di mira da un gruppo di detenute, da cui viene salvata dalla compagna di cella. Riceve anche una visita della Hargrove, mentre Oliver scopre che la Procura ha tutte le prove contro Annalise, da Rebecca (Katie Findlay) a Lila (Megan West). Bonnie cerca quindi di convincere la Keating a patteeggiare, scaricando l'intera colpa su Frank, mentre Laurel riferisce agli amici che Meggy (Corbin Reid) le sta addosso in modo sospettoso. Bonnie si presenta quindi in ospedale da Laurel e le chiede di incastrare Frank come testimone, nella speranza che rilascino l'avvocato. Nonostante quest'ultimo sforzo, la Atwood incrimina Frank come complice della Keating e non come unico responsabile. Nel passato, Wes avvisa Frank che potrebbe anche denunciarlo ed una volta solo, l'ex assistente viene incaricato da Bonnie di non perderlo di vista.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 12 - Annalise partecipa ad un'altra udienza, in cui Bonnie cerca di separare il suo processo da quello di Frank, ma il giudice non accetta la sua richiesta. Annalise scopre inoltre che i suoi genitori si sono presentati in aula e si sente sprofondare sempre di più, ma in seguito viene informata che è dovuto alle condizioni di salute della madre. La donna ha infatti una forte mancanza di memoria dovuta alla demenza senile ed inizia a travisare tutto. Intanto, i Keating Five partecipano alla cerimonia di Wes, in cui Michaela dà di matto ed accusa tutti i presenti di essere solo degli ipocriti. Chiede poi a Nate di garantire per lei perché possa vedere il corpo del fidanzato con i propri occhi, ma scoprono che qualcuno lo ha sottratto. Dopo aver travisato le intenzioni del padre, Annalise ha un lungo confronto con il genitore riguardo a quanto avvenuto in passato con lo zio che l'ha violentata. Nel passato, Wes si ferma ad una cabina telefonica e fa una telefonata misteriosa in cui avvisa di trovarsi in pericolo. Alla villa, si batte quindi in Nate, subito prima dell'incendio.

© Riproduzione Riservata.