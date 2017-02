Laura Pausini è incinta?/ Pancino sospetto per la cantante in vacanza a Miami: le foto confermano...

Laura Pausini, la cantante è in dolce attesa? Le foto scattate da Chi parlano chiaro: la cantante in attesa del secondo bebè? - Laura Pausini è in dolce attesa, almeno è questpo che traspare ampliamente dalle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, in edicola domani 1 marzo. La cantante in questi giorni sta godendo del clima e delle spiagge di Miami con la sua famiglia e proprio qui è impossibile non notare le sue rotondità. La popstar - che abbiamo visto in tv ultimamente ad House Party - proprio di recente ha annunciato che si prenderà una pausa dagli impegni di lavoro proprio per dedicarsi alla famiglia; ed eccola, in un momento di relax assieme ai suoi cari, con un costume bianco che non nasconde anzi evidenzia le forme morbide, molto più di quelle sfoggiate con l'elegante abito da sera di Valentino lo scorso 12 febbraio ai Grammy Awards. Se la prima ipotesi lanciata dal noto settimanale di Alfonso Signorini è quella di morbide forme dovute proprio al meritato periodo di relax, la seconda è sicuramente quella di una seconda maternità dopo la nascita della piccola Paola che ora ha 4 anni.

Laura Pausini incinta del suo secondo figlio? L'esperienza della maternità e le parole sul compagno Paolo Carta - Proprio qualche tempo fa, nel corso di un'intervista a Io Donna, Laura Pausini aveva parlato dell'essere mamma, raccontando: "L’arrivo di Paola ha spazzato via ogni incertezza. Mi ha fatto sentire potente: io la proteggerò, nei suoi confronti sarò invincibile. Lo so, ha tre anni e mezzo, nell’adolescenza sarà diverso. Già adesso acchiappa il telefono e spedisce messaggi vocali ricattatori: mamma quando torni? Perché io ti amooooo! E per la prima volta nella vita mi viene da mollare tutto e correre a casa". Undici anni d'amore quelli col compagno Paolo Carta, che potrebbe quindi diventare papà presto per la quinta volta. Su di lui la Pausini aveva confessato: "Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro".

