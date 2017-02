Leonardo Tumiotto/ Dj Fabo era suo amico: in lacrime da Barbara d'Urso

Leonardo Tumiotto dopo la morte dell'amico Dj Fabo: il commovente messaggio social - "Spesso mi torni in mente Fabo, quella maledetta notte suonammo insieme, fianco a fianco, un disco te, un disco io, risate, felicità. Ci siamo salutati, era notte fonda. Un abbraccio, un saluto, poi il tragico incidente, il buio, la vita cambia in un attimo. Sei un esempio per tutti quelli che ti circondano" queste le parole con le quali Leonardo Tumiotto, ex nuotatore diventato un noto dj, ha scritto per Fabiano Antoniani (a tutti noto come Fabo) dopo la sua morte. Dj Fabo è morto ieri mattina, per sua volontà e decisione, in una clinica in Svizzera, schiacciando con i denti il pulsante che ha rilasciato i farmaci e dividendo l'opinione a metà e con queste ultime parole: "Ringrazio chi mi ha sollevato da questo inferno di dolore" oltre che un'accusa a chi lo ha lasciato solo - "Sono qui senza l'aiuto dello Stato". Moltissimi i messaggi per Fabo e tra i più commoventi proprio quello di Tumiotto che, la sera prima dell'incidente, era con lui e insieme giostravano alla consolle.

Leonardo Tumiotto e l'amicizia con Fabiano Antoniani (detto dj Fabo): le lacrime dopo l'incidente - La vita di Leonardo Tumiotto è molto cambiata: l'ex di Francesca Rocco - nota concorrente del Grande Fratello e oggi moglie e quasi mamma - ha lasciato la carriera da nuotatore per fare il dj ed è qui che ha conosciuto Fabiano o dj Fabo. Dopo il terribile incidente che colpì Fabiano Antoniani, Tumiotto, in lacrime, scrisse un messaggio in cui espresse tutto il suo dolore: "Sono distrutto, sconvolto, a pezzi... questa mattina mi hanno dato la notizia che Fabiano (Fabo Dj) è messo malissimo... - scriveva Tumiotto che infine raccontò - dopo la serata di giovedì scorso trascorsa a suonare insieme io e lui per fare il regalo di compleanno a Cristian, un altro nostro caro amico, tornando a casa ha fatto un bruttissimo incidente; Fabo è in coma e se si sveglierà rimarrà paralizzato completamente dal collo in giù.. sto piangendo... non ci credo ... sto malissimo!". E ora Leonardo Tumiotto torna in tv da Barbara d'Urso, ma resiste a stento al pianto e scoppia in lacrime.

