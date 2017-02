MALENA MASTROMARINO / Progressivo allontanamento da Moreno (Isola dei famosi 2017 oggi, 28 febbraio)

MALENA MASTROMARINO, LOVE STORY AL CAPOLINEA CON MORENO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017 QUINTA PUNTATA OGGI, 28 FEBBRAIO) – Nella prima serata televisiva di Canale 5 va in onda il quinto appuntamento stagionale con il reality l’Isola dei famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione dell’inviato speciale sull’Isola Stefano Bettarini e Vladimir Luxuria opinionista fissa in studio. Tra le concorrenti di questa edizione che continuano a destare maggiore interesse c’è senza dubbio l’attrice hard Milena Mastromarino meglio conosciuta con il nome d’arte di Malena. Quest’ultima nel corso della settimana dopo aver lasciato intendere la possibilità di una love story con il rapper genovese Moreno ed un possibile triangolo amoroso con il modello siciliano Simone Susinna, sembra aver repentinamente cambiato opinione sullo stesso Moreno. Infatti, ha discusso animatamente con la cantante neomelodica Nancy Coppola diventata a sua volta tra le principali nemiche del vincitore di Amici sull’Isola, circa l’allontanamento da Moreno ed un progressivo avvicinamento alla posizione dell’attore israeliano Raz Degan. Non è da escludere che Malena nella puntata di questa sera possa dare il ben servito a Moreno votandolo nelle Nomination. Staremo a vedere.

MALENA MASTROMARINO, LE SUE PAGELLE AI NAUFRAGHI (ISOLA DEI FAMOSI 2017 QUINTA PUNTATA OGGI, 28 FEBBRAIO) – Fin dalla vigilia è stata una delle concorrenti più cliccate del nuovo cast dell'Isola dei famosi. Milena Mastromarino, in arte Malena, non sta deludendo le aspettando e anche nell’ultima puntata dell'Isola dei famosi è stata una delle protagoniste assolute. Il motivo risiede nel suo triangolo amoroso con il rapper Moreno e con il modello Simone Susinna oltre che per le sue piccanti pagelle ai concorrenti dell'Isola. Per lei, i due naufraghi più pronti ad entrare nel mondo della trasgressione sono il regista e attore Giulio Base e la show girl Samantha De Grenet. Secondo la pornostar, anche Eva Grimaldi è molto erotica, trasgressiva, mentre in Simone vede un uomo a cui piace essere dominato, e non il contrario. Voti alti anche per Nancy, sopratutto in 'situazioni particolari'. Non è dato sapere a quali situazioni Malena si sia riferita ma tant'è.

