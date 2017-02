MASSIMO CECCHERINI/ L'attore si è ritirato dal reality e stasera sarà in studio (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 febbraio)

MASSIMO CECCHERINI, L'EX NAUFRAGO SI RITIRA DAL REALITY DI CANALE 5: STASERA IN STUDIO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Massimo Ceccherini si è ritirato in settimana da L'Isola dei Famosi 2017. Dopo tante minacce d'abbandono il comico toscano ha capitolato durante una lite tra Moreno Donadoni e Raz Degan. Il rapper, infatti ,ha infatti rivelato che l'attore israeliano, in assenza di Ceccherini, avrebbe parlato male della sua compagna. Probabilmente, per il toscano, si è trattato della classica goccia in grado di far traboccare il vaso: sta di fatto che questa volta le intenzioni dell'ormai ex naugrafo erano più che serie, e Ceccherini è salito sulle imbarcazioni della produzioni per prendere un volo dritto dritto in Italia, tra le braccia de la 'su moglie. L'Isola dei Famosi 2017 ha inoltre annunciato che più tardi, in occasione della quinta diretta del reality su Canale 5, Massimo Ceccherini sarà in studio per chiarire tutte le motivazioni e i retroscena che l'hanno spinto ad una scelta del genere.

MASSIMO CECCHERINI, L'EX NAUFRAGO SI RITIRA DAL REALITY DI CANALE 5 (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Massimo Ceccherini è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality show di Canale 5 L'Isola dei Famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi. Ceccherini era già stato naufrago in Honduras proprio in questo reality nel 2006, dal quale però è stato squalificato per aver pronunciato una bestemmia in diretta tv, dopo aver visto un suo compagno mangiare di nascosto. Questo poteva essere l'anno del riscatto per l'attore che, avendo una personalità molto forte, non sempre è riuscito ad andare d'accordo con tutti gli altri naufraghi, ma che sicuramente ha rappresentato un personaggio cardine di questa edizione. Molti dei suoi compagni, durante l'ultima diretta televisiva del lunedì, hanno manifestato una certa insofferenza riguardo al comportamento di Ceccherini, accusandolo nello specifico di sprecare molto tempo in "teatrini noiosi", come quelli che si ripetono ogni puntata quando vuole parlare con la moglie o come quando minaccia di volere abbandonare il programma. La lamentela ha spento per un pò il comico, facendo subito sentire la mancanza della sua verve, che però è poi riesplosa poco dopo più dirompente e "colorita" che mai. Durante i numerosi day time, vediamo anche un Ceccherini un pò pettegolo che ne ha da dire su ognuno e che non brilla certo per efficienza durante i lavori quotidiani e durante le prove. Quando i naufraghi sono tutti riuniti in "Palapa" hanno l'oppurtunità di sentire quello che viene detto alle loro spalle e la cosa alimenta sempre di più le polemiche. Ormai due settimane fa si sono ritrovati sulla stessa isola (quella del fuoco) Massimo Ceccherini, Raz Degan, Moreno e Giacomo Urtis (eliminato poi al televoto). È emerso però un lato nuovo del comico toscano: quello umile. Ceccherini infatti, nonostante i litigi e il comportamento scontroso di Raz Degan, ha cercato ripetutamente la pace con lui, affrontando a volte anche delle reazioni un pò umilianti, ma la sua perseveranza ha portato alla fine il modello a cedere, dando così inizio ad un bel rapporto di amicizia. Questo aspetto è stato sottolineato in puntata con molta ammirazione anche dalla conduttrice e dall'opinionista in studio Vladimir Luxuria. L'andamento della prova evolutiva ha concesso ai naufraghi (compreso Ceccherini che si era rifiutato di farla) di andare tutti insieme su una nuova isola. Terminata la puntata e sbarcati su di un'isola più evoluta e quindi leggermente più attrezzata (con coperchi, frutta e verdura), Massimo ha un momento di nostalgia perché è lo stesso luogo dove aveva già vissuto e da dove era stato cacciato nel 2006. Allo stesso tempo però, iniziano subito i primi scontri e le primi nervosismi quando apprende che Moreno, con cui ha condiviso serenamente l'ultima settimana, lo ha invece nominato mettendolo a rischio eliminazione. Come recita il proverbio "non è tutto oro quello che luccica" e infatti dietro le facce sorridenti e le parole di amicizia si nascondo giochi e strategie, di cui le frasi impietose di accordi per le nomination carpite nei fuori onda sono una lampante dimostrazione. Questa volta anche Massimo Ceccherini è caduto vittima delle strategie del gruppo e si ritrova nominato dai suoi compagni: ha rischiato di andare a casa, ma poi è arrivata la decisione di ritirarsi.

