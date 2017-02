MORENO DONADONI, DALLA PRESUNTA DENUNCIA ALLA ROTTURA CON MALENA (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 27 FEBBRAIO) - Anche per Moreno arriva l'ombra di una presunta denuncia. Secondo quanto riporta il Girornale di Brescia, una 28enne avrebbe denunciato Moreno perché avrebbe cercato con le forze di avere rapporti con lei. Intanto, sull'isola, reduce dalla liason con Malena con cui, a quanto pare, è andato oltre il bacio, Moreno ha percepito in diretta il disinteresse della pornostar nei suoi confronti. La ragazza ha esposto, infatti, i suoi dubbi nei confronti del rapper, sostenendo che è troppo geloso ed appiccicoso. Secondo Malena questo particolare sarebbe evidente già dalle sue parole, quando parla degli spettacoli che fa nei locali e del proprio lavoro in generale. Come se non bastasse, durante questa settimana lontana dal rapper, l'ex politca si è avvicinata molto a Simone Susinna, confidando in diretta di esserne attratta. E tutto ciò per l'infelicità di Moreno, che ha colto la palla al balzo per annunciare il suo stato di single.

MORENO DONADONI, IL RAPPER E' RITORNATO SINGLE. MALENA PUNTA A SIMONE SUSINNA? (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 27 FEBBRAIO) - Ad esacerbare ulteriormente la frattura fra Moreno e Malena, l'atteggiamento scanzonato del rapper, che non ha messo freno anche ad insulti poco velati. La rabbia di Moreno si è diretta poi verso Raz Degan, che è rimasto sbigottito della nomination ricevuta. Nel famoso patto stretto anche con Massimo Ceccherini, i tre si erano infatti ripromessi di non nominarsi mai fra loro. Che cosa è cambiato? Razi non è rimasto immobile e durante la diretta ha affermato che per far rinsavire Moreno sarebbe necessaria una botta in testa. L'ex modello ha anche aggiunto quanto il rapper sia un uomo piccolo, epiteto che è stato molto stretto a Moreno.



MORENO DONADONI, IL RAPPER IN BILICO FRA LA LITE CON RAZ DEGAN E LA FRATTURA CON MALENA (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 27 FEBBRAIO) - Il percorso di Moreno, all'interno del reality show, ha avuto degli alti e bassi. All'inizio il rapper si è mostrato molto combattivo, dedicandosi anima e corpo alle prove e solo in seguito è sembrato un po' perso, forse per colpa dell'attrazione che prova nei confronti di Malena. Inoltre lo abbiamo visto protagonista di una lite con Raz Degan e Massimo Ceccherini: in un momento di rabbia, Moreno ha confessato a Massimo che durante una diretta Razi avrebbe usato un epiteto poco gentile verso la moglie dell'attore, provocando una forte rabbia nel comico toscano. Da qui l'annuncio del ritiro ufficiale del Cecca, che non ha ritenuto di poter rimanere ancora sull'Isola. Proprio in base a tutti gli ultimi eventi, Moreno dovrà cercare di non pensare troppo alla storia con Malena, che pare essere finita male in quanto la pornostar ha dichiarato di stare con Simone Susinna. Inoltre ci si aspetta da lui maggiore maturità in quanto, se stringe un patto con i compagni, non può tradirli all'ultimo minuto preso dalla rabbia per gli eventi del momento. Dovrebbe imparare a controllare gli istinti che possono portarlo a gravi conseguenze, buttandosi alle spalle tutto ciò che di negativo ci possa essere. L'unico suo scopo dovrebbe essere quello di impegnarsi durante le prove, ma anche durante la settimana, in modo da dimostrare di sapersela cavare alla grande come naufrago. Il suo rapporto con Degan era iniziato bene dato che lui stesso ha dichiarato la volontà di attingere tutto il possibile dall'esperienza dell'ex modello israeliano.

