Massimo Cecchini scatenato/ Isola dei Famosi 2017, Raz Degan e Moreno: il "Rimba" e il "Cesso"

Massimo Ceccherini, l'attore parla dopo l'abbandono a L'Isola dei Famosi ed è furioso con Raz Degan - È tornato in Italia dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi in preda alla rabbia, Massimo Ceccherini, che è ora un fiume in piena. Il comico toscano non ci sta e in un'intervista esclusiva al settimanale Chi parla delle motivazioni che l'hanno portato ad abbandonare il reality, ma le parole sono tutte forti e contro una sola persona: Raz Degan. "Raz mi ha riportato all’asilo, quando mi rubavano il pallone e si litigava in cortile. Lui era il bambino permaloso, un “Rambo”, anzi un “Rimba”. L’ho lasciato solo contro tutti, spero ci resti. Spero che rimanga da solo nella sua capanna accanto al ce*so. Lì sta molto bene". È ancora furioso dopo quello che è accaduto all'Isola dei Famosi: Ceccherini avrebbe ha lasciato le Honduras a causa di una presunta offesa che Raz avrebbe fatto a sua moglie Elena, indiscrezione fattagli da Moreno Donadoni. Ecco quindi che in merito aggiunge: "Mi sono sentito offeso perché, e mi faccio serio, Raz, a sua volta, ha offeso la mia compagna e non si è nemmeno scusato, difeso, non ha fatto nulla - spiega il comico a Chi - Bastava che andasse da Moreno a dire che era un bugiardo o che lui aveva sbagliato. Bastava un gesto. Invece è rimasto nella capannetta accanto al ce*so in silenzio. Il Rambo Rimba".

Massimo Ceccherini, l'attacco a Moreno dopo l'Isola dei Famosi e il progetto di nozze con Elena - Ma se Raz Degan è il primo destinatario della sua rabbia, Massimo Ceccherini ne ha anche per Moreno Donadoni: "Moreno per me ha una posizione ben delineata: accanto all’altro ce*so sull’Isola. - esordisce l'attore, che aggiunge - Perché quando l’ho guardato in faccia, ha abbassato lo sguardo. Sparlare degli altri può essere un’arte, ma va fatta bene. Tra Raz e Moreno, peggio mi sento... Non so’ boni nemmeno a far la spia". Messe le acrimonie da parte, Massimo Ceccherini, nell'intervista al settimanale Chi, parla anche di cose belle, come gli importanti progetti da realizzare prossimamente: "Sposerò Elena, la mia badante di vita. Le ho messo in mano tutto me stesso. - confessa il comico toscano, che scherza - Testimone di nozze: Raz Degan, ma sarà posizionato vicino al ce*so. Lui lì sta benissimo. Mi aspetto le sue scuse e amici come prima. Ora vado, devo scommettere sulla vittoria di Simone Susinna: è quotato a sette, mi gioco tutti i soldi che ho".

© Riproduzione Riservata.