NANCY COPPOLA/ La cantante pronta ad esplodere contro Moreno? (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 febbraio)

NANCY COPPOLA, LA CANTANTE PRONTA A DARE BATTAGLIA? I DISCORSI CON SAMANTHA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Questa sera su Canale 5 va in onda la quinta puntata serale del reality L'Isola dei Famosi 2017: tra i concorrenti che stanno maggiormente catturando l’attenzione del pubblico c’è la cantante neomelodica napoletana Nancy Coppola. Quest’ultima nel corso della settimana, dopo lo scoppio della querelle Massimo Ceccherini - Raz Degan con il primo che aveva appena palesato la volontà di abbondare l’Isola, ha parlato in acqua con Samantha De Grenet per capire quale strategia utilizzare. In particolare, il riferimento è alle nomination visto che Ceccherini era in ballottaggio con lo stesso Degan. La Coppola e la De Grenet sembrano essere concordi nel ritenere di dover mandare al televoto un avversario forte mediaticamente come il rapper Moreno, in maniera tale da estromettere senza difficoltà l’attore israeliano. Ma Nancy Coppola si sta anche preparando a dare battaglia al rapper in un altro modo, sembra: sfoderano il talento delle sue corde vocali. Dobbiamo aspettarci scintille in prime time? Scopriamo quello che è successo più nel dettaglio...

NANCY COPPOLA, SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DI RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - L’ultima settimana è stata piuttosto vivace, anche e soprattutto per Nancy Coppola: proprio quest'ultima è stato al centro di un paio di discussioni piuttosto accese. La cantante napoletana confidandosi con Eva Grimaldi ha parlato di un certo malessere per via di alcune esternazioni da un parte di un naufrago promettendo fuoco e fiamme per la puntata di questa sera: “Sono stata giudicata per il mio lavoro, solo perché faccio matrimoni e comunioni.. a quanto ho visto la rivalità non è solo tra due donne e due uomini, ma anche fra una donna ed un uomo (il riferimento è al rapper Moreno)”. Inoltre, la stessa cantante napoletana nel corso della settimana si è schierata al fianco di Raz Degan preso di mira da più parti e decidendo di dargli conforto morale: “Vedono che qualcuno nel gruppo si diverte a istigarlo, preferisco essere io stessa a portargli da mangiare. Mi fa tenerezza lì da solo”. Una presa di posizione che si fa ancora più chiara nel momento in cui assieme a Malena manifesta complicità con l’attore israeliano e soprattutto la voglia di fare un attacco frontale a Moreno nel corso della puntata di stasera.

© Riproduzione Riservata.