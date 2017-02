Nicole Kidman/ Video, Oscar 2017: "l'applauso silenzioso" diventa virale!

Nicole Kidman, l'attrice sorprende tutti agli Oscar: il video del particolare applauso diventa virale - L'attesa notte degli Oscar, anche quest'anno, si è conclusa con sorprese, vittorie inaspettate e qualche conferma; non sono tuttavia mancati momenti particolari e che in poco sono diventati virali sul web. Quest'anno ad attirare particolare attenzione è stata l'attrice Nicole Kidman, e non per la sua grance bellezza o per un abito poco azzeccato, bensì per un suo applauso. Ebbene sì, un semplice battito di mani è diventato nelle ultime ore motivo di discussione nonchè virale sul web; il motivo? L’attrice, nel suo applauso al premiato di turno, infatti tiene le dita distanti dai palmi delle mani, in un movimento davvero molto particolare. L'applauso dell'attrice è infatti stato soprannominato dal web l’applauso silenzioso (clicca qui per vedere il video). Ul modo di applaudire così originale e particolare è stato così esilarante da scatenare la reazione del web che, come spesso accade in questi casi, le ha addirittura dedicato una gif.

