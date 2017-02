Nunzia e Cristian/ Ecco le novità sorprendenti dopo "C’è posta per Te"

C'è Posta per Te, Cristian e Nunzia: com'è andata dopo la puntata? Le sorprendenti novità - La storia di Nunzia e Cristian fa ancora discutere, ma pare che tutto si sia risolto per il meglio. Ma partiamo dal principio, perchè nel corso dell'ultima puntata di C'è Posta per Te c'è stata una storia che ha particolarmente colpito il pubblico a casa e in studio: il giovane Cristian, abbandonato dalla madre 3 anni fa circa con un semplice bigliettino, ha chiesto alla De Filippi di ritrovarla, anche solo per capire se stesse bene. La donna, Nunzia, è stata trovata dalla troupe del programma non solo in ottime condizioni ma anche risposata. Una grande sorpresa per suo figlio che, in lacrime, ha cercato di comprendere il perchè di questo abbandono, trovando solo una grande freddezza e poche parole sparse da sua madre. Un comportamento che ha fomentato molto i telespettatori, che hanno accusato la donna di essere una cattiva madre. Ma pare ci sia qualcosa di nascosto che la donna non vorrebbe dichiarare, alcuni aspetti del suo passato in famiglia che l'hanno costretta ad andare via.

C'è Posta per Te, Cristian e Nunzia di nuovo vicini: ecco cos'è accaduto dopo la puntata - Dalle poche parole dette a C'è Posta per Te, Nunzia ha fatto intendere infatti di aver subito delle violenze fisiche in tutti questi anni e pare che proprio queste siano state le motivazioni del fatto che sia andata via da casa per trasferirsi in Sicilia. Nonostante quello che è accaduto e le dichiarazioni di Nunzia in studio, alla fine la busta è stata aperta e i due si sono riavvicinati. Dai pochi indizi social scopriamo che tra Nunzia e Christian le cose sono andate avanti e pare per il meglio. C'è stato un riavvicinamento, confermato dal fatto che i due hanno fatto nuovamente amicizia anche su Facebook, mentre il compagno di Nunzia ha lasciato dei commenti molto teneri al bambino di Christian, nato da poco (ricordiamo infatti che la puntata è stata registrata alcuni mesi fa). Tutto bene quello che finisce bene, insomma, almeno per ora.

